Muere una niña de 5 años horas después de ser dada de alta del hospital con amigdalitis

Una menor de cinco años ha sido encontrada muerta horas después de ser dada de alta en el hospital tras ser diagnosticada de amigdalitis. Lila Marsland comenzó a quejarse de dolor de cuello, dolor de cabeza y vómitos cuando le detectaron amigdalitis.

La menor fue llevada al hopsital Tameside en el Gran Manchester. Su madre, que era enfermera, preguntó si podría tener meningitis, que es inflamación en las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, una enfermera dijo que la joven en realidad tenía amigdalitis y le dieron antibióticos orales y el alta.

Solo unas horas después de recibir el alta, la menor murió. "Cuando llegamos a casa del hospital, dormí con Lila esa noche y cuando me desperté ella no respondía", explicó Rachel, la madre de la niña a 'The Sun'. Los paramédicos llegaron en minutos e hicieron todo lo que pudieron, pero ya era demasiado tarde.

"Lila era la niña más increíble y adorable. Ella era un alma gentil que tenía muchos amigos y todos los profesores de la escuela pensaban muy bien de ella. Recogía a Lila y tardaba media hora en irme porque estaba abrazando a todos los profesores", explicaba.

"Nos rompe el corazón que ella nunca pueda aprovechar la vida al máximo y desarrollar todo su potencial", ha añadido.

Desde la muerte de Lila, Rachel y Darren Marsland han creado una organización benéfica llamada 'Lila's Light', donde recaudan dinero para proporcionar a los hospitales bolsas de duelo para los hermanos que han perdido a un hermano o hermana. Hasta ahora han recaudado más de 10.000 libras a través de una variedad de eventos de recaudación de fondos que incluyen un día de diversión familiar y un partido de fútbol benéfico.

"Ninguna familia piensa que algún día se encontrará en esta situación. Es casi imposible expresar con palabras el sentimiento de pérdida que nuestra familia enfrenta cada día y cómo la muerte de Lila permanecerá con nosotros para siempre. Recaudar fondos es nuestra manera de intentar mantener viva la memoria de Lila, a la vez que retribuimos y ayudamos a otras familias que puedan necesitar apoyo", han explicado.

Está previsto que una investigación sobre la muerte de Lila comience en el Tribunal Forense del Sur de Manchester en Stockport este mes. La investigación inicial indicó que la menor tenía signos de bacteria de meningitis en el líquido que rodeaba su cerebro.

