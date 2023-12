Muere una mujer tras recibir una factura de agua de más de 15.000 euros

Caterina Giovinazzo , de 88 años, residía en San Remo, Italia, cuando falleció a causa de un infarto que le dejó durante 40 días en cuidados intensivos. La mujer tuvo que ser ingresada tras recibir su factura de agua, la cual marcaba una deuda de 15.339 euros. La mitad de dicha factura se pagó automáticamente, notificándole así el resto del dinero que Giovinazzo debía abonar a la empresa.

Al recibir la carta con el importe, la mujer empezó a encontrarse mal, sufriendo un infarto que le hizo ingresar en el hospital. Finalmente acabó falleciendo a las semanas. Sin embargo, la cantidad que Giovinazzo había recibido fue un error del proveedor de agua.

Rocco Giovinazzo, hermano de la víctima, dudoso de que su hermana debiese tanto dinero se acercó hasta las oficinas del proveedor para esclarecer los hechos. "El empleado comparó los datos de Iren y los que le proporcionamos y se dio cuenta de que lo registrado en la factura no correspondía con lo informado en la factura", explica a los medios italianos. Había sido un error, ya que el consumo máximo de la casa de la mujer no correspondía con la tarifa que ella tenía contratada, por la que pagaba 55,32 euros. Pero ya era tarde para la mujer.

No obstante, consiguieron que la entidad "devolviera la suma ya pagada a la cuenta de mi hermana", añadió su hermano. Por otro lado, desde la empresa del proveedor de agua han admitido su erros y han afirmado a medios locales que se pondrán en contacto "inmediatamente con la familia para verificar las razones que produjeron esta cantidad" y lamentan lo ocurrido.

Casi 2 millones de euros en la factura de la luz

Paula, una vecina de Toledo, suele pagar entre 30 y 70 euros al mes por las facturas de la luz, sin embargo, al recibir la factura de diciembre se ha llevado un gran susto porque el importe es de casi 2 millones de euros. "Esto es una burrada" dice Paula que todavía no se lo puede creer. Confiesa que cuando se enteró de que su factura rozaba esta cantidad tan elevada de dinero "me entraron temblores y un ataque de ansiedad grandísimo".

Sin embargo, no es la primera vez que lo ocurre. Le llegaron a preguntar sobre la posibilidad de que hubiera okupas en el edificio, algo que confiesa que no es así, puesto que vive con sus dos hijos en un piso que no llega a los 90 metros.

No es la primera vez que le llega una factura de la luz tan elevada porque en verano recibió una con un importe de 800 euros. Se trataba de otro error. Ahora, la eléctrica ya está trabajando para tratar de solucionarlo.