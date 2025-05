Muere Millena Brandão, actriz infantil brasileña, a los 11 años tras sufrir 13 paros cardíacos

Millena Brandão, la actriz brasileña de solo 11 años conocida por su participación en una conocida serie portuguesa, ha fallecido tras sufrir 13 paros cardíacos y una muerte cerebral. La noticia la confirmó su madre, Thays Brandão, quien ha relatado con mucho dolor lo ocurrido a varios medios locales en Brasil.

"Tenía dolor de cabeza, pero podía caminar y hablar. El médico dijo que era dengue, pero no le hizo ninguna prueba. Nos dijo que la lleváramos de vuelta a casa y le administráramos dipirona", explicó la madre al medio 'G1'. Según cuenta, los primeros síntomas fueron dolor en la cabeza y las piernas, somnolencia y pérdida de apetito. Sin embargo, en varias visitas a urgencias, los médicos no detectaron la gravedad del cuadro.

Con el paso de los días, Millena empeoró. "Se puso la mano en la cabeza y gritó de dolor", recordaba Thays. Poco después, la niña se desmayó en el baño y fue ingresada en el hospital. Allí sufrió su primer paro cardíaco: "Se le puso el labio morado. Luego la reanimaron y la intubaron. Desde ese día, no volvió a despertar", relató su madre.

La madre denuncia la falta de personal especializado

Los médicos detectaron una masa de cinco centímetros en el cerebro mediante una tomografía, aunque no pudieron confirmar su naturaleza. "No saben si esta masa era un tumor, un quiste, un edema, un coágulo... porque no pudieron abrirle la cabeza para ver", explicó Thays, que también denunció la falta de personal especializado: no había neurólogos disponibles para atender a su hija.

Durante los días siguientes, Millena llegó a sufrir hasta 13 paros cardíacos, algunos días hasta siete en solo 24 horas. "A veces le daban masajes y otras veces le aplicaban descargas (con un desfibrilador)", añadió su madre. Finalmente, los médicos confirmaron que la niña tenía muerte cerebral. "Dije que si dejábamos que su corazoncito dejara de latir solo, sufriríamos más, y ella también. Y pedimos que apagaran las máquinas", afirmó Thays.

Despedida llena de amor

Tras el fallecimiento de Millena, su madre compartió un emotivo mensaje en redes sociales junto a una imagen de la niña representada como un ángel.

"El 2 de mayo perdimos a nuestra pequeña, pero estoy segura de que está en los brazos de nuestro Padre Todopoderoso y en un precioso lugar para jugar. Los recuerdos que pasamos juntas permanecerán en mi memoria y nunca olvidaré tu alegría, que contagiaba a todos los que te rodeaban [...] Siempre estarás en mi corazón. ¡Te amo, mi niña", escribió.

Millena Brandão también había participado en la serie infantil La infancia de Romeo y Julieta, emitida por la televisión brasileña. Su muerte ha causado una gran conmoción en Brasil, tanto entre su público como en la industria del entretenimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com