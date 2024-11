Muere una menor descuartizada por sus cerdos: "Le desgarraron la arteria femoral y la mordieron"

Corderos y polillas. La presencia de ambos sobrevuela cada acción que se desarrolla en 'El silencio de los corderos': los demonios del pasado que nos persiguen; la búsqueda incesante del cambio, de la catártica metamorfosis. Pero en su secuela, 'Hannibal', son los cerdos los que acaparan el protagonismo animal. Unos cerdos que, espoleados por su insaciable apetito, acaban cometiendo un 'crimen' macabro y sanguinario. Y lo que en un principio solo es ficción... ahora se ha visto reflejado en la realidad: una adolescente de 17 años ha muerto atacada por los cerdos de su granja familiar.

Milena Shevelyova es el nombre de la joven que ha sufrido la tragedia. Todo ocurrió el sábado por la noche, cuando fue a alimentar a los animales de la granja de su familia -que se encuentra en el territorio de Krasnoyarsk, Rusia-.

"Según los investigadores, la tarde del 23 de noviembre, la estudiante de 11º grado fue a alimentar al ganado en un cobertizo en el patio de su casa mientras sus padres estaban en Krasnoyarsk", ha explicado la Fiscalía del Territorio de Krasnoyarsk, que ha abierto una investigación sobre lo sucedido.

Sin embargo, una "cerda grande y agresiva", según se ha informado, embistió con violencia a la menor. Una vez en el suelo, el resto de animales se sumaron al ataque, mordiéndole en diversas partes del cuerpo. Y uno de esos mordiscos le seccionó la arteria femoral.

"Todos los demás cerdos la atacaron", ha señalado el canal de Telegram 'Bad News'. "Los animales le desgarraron la arteria femoral y la mordieron. Milena murió por pérdida de sangre".

Los padres de Milena no pudieron hacer nada por ayudarle, ya que no se encontraban en la granja en el momento del suceso, sino que habían acudido a la ciudad. Al no poder comunicarse con ella por teléfono, pidieron a un amigo de la familia que fuera a ver cómo se encontraba. "Él encontró el cuerpo", expone el informe citado por 'Bad News', con graves heridas causadas por "mordeduras de cerdo".

"Más cerca de la medianoche, un amigo menor de la niña la encontró en el recinto con cerdos domésticos y ganado grande, con heridas en la cabeza y el cuerpo por mordeduras de animales", ha añadido la Fiscalía. Por su parte, "los padres dijeron a la Policía que el cerdo siempre había estado enojado y que era agresivo".

El equipo médico que llegó al lugar confirmó la muerte de la joven. "Su cuerpo fue enviado a un examen médico forense, cuyos resultados determinarán la causa exacta de la muerte", se indica en el comunicado. "Las autoridades están investigando las circunstancias que contribuyeron a la tragedia. Si se encuentran motivos, se adoptarán todas las medidas de respuesta procesal necesarias".

La noticia de la muerte de Milena ha sido un duro golpe tanto para los padres como para su novio, Vladimir Bedny, de 18 años, que le ha escrito este mensaje de despedido: "Siempre estarás en mi corazón. Perdóname por todo, mi niña más querida".

