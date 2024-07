Muere la influencer Juanita Lira a los 30 años a causa de un cáncer de mama

Juanita Lira, reconocida influencer chilena de 30 años, falleció el pasado sábado 27 de julio tras una valiente batalla de casi una década contra el cáncer de mama. La joven diseñadora, hija del alcalde de Lo Barnechea (Chile), Cristóbal Lira, se había convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza para miles de seguidores en redes sociales.

Le diagnosticaron el cáncer con 22 años y transformó su experiencia en una misión para promover un estilo de vida saludable. Fundó 'La Ruta Saludable', inicialmente como una cuenta de Instagram, que luego en 2018 evolucionó a una empresa dedicada a fomentar hábitos alimenticios conscientes y naturales.

"Una fuerza interna"

Todo se remonta al verano de 2014. Juanita se encontraba en la playa cuando, mientras se echaba crema solar en el pecho, notó algo que antes no tenía, pero no le dio importancia. Una vez fue al médico, le dijeron que era un nódulo pequeño y normal que tenía que chequearse cada seis meses. Un año después, el nódulo era distinto y le dijeron que se realizara una ecografía por el cambio. A los pocos días, recuerda en el papel las palabras en rojo y en mayúsculas la palabra "carcinoma".

Le explicaron que el resultado de la ecografía era cáncer, a lo que se quedó en "shock", ya que ella nunca había tenido problemas de salud ni antecedentes en la familia. "Yo antes decía que me iba a morir si me diagnosticaban de nuevo, pero me salió una fuerza interna que no sé de dónde viene".

Inspirar y ayudar

Juanita compartía abiertamente en las redes sociales su experiencia con el cáncer, ofreciendo una visión honesta y esperanzadora de su día a día. Su enfoque en la alimentación saludable y el bienestar integral resonó con una audiencia de más de 236.000 seguidores en Instagram.

En 2018, 'La Ruta Saludable' se expandió para ofrecer servicios de catering, eventos y talleres, todos alineados con su filosofía de vida natural y consciente. Además, también creó 'Hope', una marca de joyería diseñada para regalar esperanza, un concepto que se convirtió en su lema personal.

"Agarré la palabra resiliencia"

A pesar de los desafíos que enfrentó, incluyendo una recaída en 2017 que derivó en metástasis, la chilena mantuvo una actitud positiva y resiliente. "He aprendido a adaptarme a esos momentos de adversidad. Agarré la palabra resiliencia como mía y trabajo en ella", compartió en una entrevista.

Su muerte ha conmovido a figuras públicas como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien expresó sus condolencias a la familia Lira. La municipalidad de Lo Barnechea emitió un comunicado lamentando su pérdida: "Con profundo pesar, pero con esperanza en el cielo, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Juanita Lira Eguiguren. Acompañamos con cariño a la familia Lira Eguiguren en su dolor".

Juanita Lira, además de luchar contra el cáncer de mama y crear un estilo de vida saludable y positivo, inspiró a otras personas para vivir plenamente y con esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles.

