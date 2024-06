Muere la 'influencer' Anca Molnar por un tumor cerebral: ignoró los fuertes dolores de cabeza que sufría

La 'influencer' rumana Anca Molnar, que contaba con una cuenta de maquillaje seguida por miles de seguidores, murió a causa de un tumor cerebral que padecía. Ella sufrió dolores de cabeza mu intensos, pero los ignoró. Los dolores de cabeza no cesaban y acudió al médico. Allí le dieron el diagnóstico: tumor cerebral.

Los médicos le dijeron que tenía un tumor cerebral y que, por haber dejado pasar tanto tiempo frente a los síntomas, estaba en un estado avanzado. No sabían si un tratamiento funcionaría.

La chica de 35 años intentó superar la enfermedad y viajó hasta Turquía para someterse a una intensa quimioterapia. Semanas después de la primera operación, se tuvo que someter a la segunda cirugía porque el tumor reaparecía:

"Anca Molnar se enfrenta a otra ronda de la enfermedad. Se encuentra en Turquía, donde mañana será sometido a una segunda operación cerebral para extirpar un nuevo tumor", informa una publicación de Instagram. Finalmente, falleció hace el pasado martes 11 de junio en Timisoara, según recoge el medio 'TN'.

"Hace menos de un año, Molnar Anca Anca, se encontró de repente con una cruel enfermedad, un diagnóstico que en Rumanía ya no le ofrecía ninguna posibilidad... Fue a Turquía, se operó y comenzó su lucha contra la enfermedad llena de esperanza. Y Anca peleó bien. Su tumor entró en remisión... Pero la enfermedad también se combatió con un sistema inmunológico deficiente y hoy Anca Molnar se enfrenta a otra ronda de la enfermedad. Se encuentra en Turquía, donde mañana será sometido a una segunda operación cerebral para extirpar un nuevo tumor. Después de eso, habrá un largo período de recuperación. Sin embargo, todo esto tiene un precio y, lamentablemente, no es metafórico. Pero creo que para una comunidad de personas, la cantidad no sería insuperable. Para quien pueda, porque las ganas supongo que ya existen, a Anca se le puede ayudar de las siguientes maneras", reza una publicación de Instagram publicada hace 11 semanas junto a un número de cuenta donde hacer el ingreso.

Alina Radi, la mejor amiga de la 'instagramer' fallecida, contó a los medios cómo fue el proceso de Anca Molnar y advirtió de que no había que ignorar ningún síntoma y acudir al médico: "Tuvo muchos dolores de cabeza y eran insoportables. Al principio, ella no pensaba mucho en eso, porque así somos", expresó.

Poco antes de su muerte, Anca compartió una despedida para sus seguidores a través de sus redes sociales. "Luché lo mejor que pude con todas mis fuerzas", escribió.

"¡Nos despedimos de ti, amor nuestro! Nos diste los mejores años de nuestras vidas. Nos hiciste hombres fuertes que nunca te olvidarán. ¡Oramos para que nos cuides con orgullo desde el cielo! Yo y el fruto de nuestro amor, Patrick, ¡te decimos adiós hoy! Gracias por luchar tan duro por nosotros. ¡Te vas sólo entre las personas pero no desde nuestros corazones! ¡Vuelo suave, mi amor! Nuestro amado...", dice la siguiente publicación de la red social.

