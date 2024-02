Muere Cat Janice, la cantante que recaudó fondos para su hijo con su canción

Hace unas semanas, Cat Janice se convirtió en un fenómeno viral con su canción 'Dance You Outta My Head', inspirada en su hijo y con la que pretendía recaudar fondos para él y así tener los mínimos problemas posibles cuando ella ya no estuviese.

Ha sido la familia de la artista quien ha comunicado la noticia a través de su cuenta de Instagram. En la publicación han afirmado que Janice se ha ido en paz y rodeada de su familia. "Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses".

Una enfermedad contra la que luchaba desde 2021

La cantante llevaba luchando contra el cáncer desde noviembre de 2021, cuando se vio por primera vez un bulto en el cuello. Así lo explicó ella en un vídeo subido a la plataforma de TikTok. No le dio importancia, pero pasados seis meses el bulto continuaba ahí, pero esta vez más grande y duro.

Tras acudir a un médico, recibió el peor diagnóstico posible. Janice tenía un sarcoma, un tumor maligno y muy poco común. La cantante se sometió a una cirugía, un tratamiento de quimio y radioterapia que consiguió ponerla en remisión en verano de 2022.

En junio de 2023 llegaba la peor noticia. El cáncer había vuelto, extendiéndose por sus pulmones y otros órganos vitales. "Voy a volver a recibir tratamiento. Voy a ser muy fuerte al respecto", aseguraba. "Muchas gracias a todos".

Las cuentas de redes sociales continuarán activas

La familia ha querido aclarar que las cuentas de redes sociales de Janice continuarán activas y serán gestionadas por ellos. También han confirmado que la artista dejó varias obras grabadas para que pudieran lanzarse tras su muerte y así continuasen llegando ingresos para su hijo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com