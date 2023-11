Muere a los 96 años Rosalynn Carter, ex primera dama de Estados Unidos

Rosalynn Carter, la que fuera primera dama de Estados Unidos durante 4 años (1977-1981) y actual esposa del expresidente Jimmy Carter, ha fallecido este domingo en su domicilio a los 96 años de edad.

"Nuestra cofundadora, la ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, murió esta tarde en Plains (Georgia)", ha informado la fundación Centro Carter en las redes sociales.

En 2022 le diagnosticaron demencia

Hace solo dos días, Rosalynn Carter empezó a recibir cuidados paliativos en su casa de Georgia junto a su marido Jimmy Carter (99 años), que ya el pasado 18 de febrero también inicio este tipo de cuidados. En el caso de la exprimera dama estadounidense fue en 2022 cuando se le diagnosticó demencia a los 95 años.

"Rosalynn fue mi compañera en todo lo que logré. Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba", ha explicado su marido en un comunicado.

77 años de matrimonio

El matrimonio ha estado casado durante 77 años, prácticamente desde jóvenes y tuvieron cuatro hijos (Jack, Chip, Jeff y Amy), además de 11 nietos (uno murió en 2015) y 14 bisnietos.

La fundación Carter quiso definir a Rosalynn como "una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres. Además de ser una madre amorosa y una primera dama extraordinaria, mi madre fue una gran humanitaria por derecho propio".

Jimmy Carter seguirá recibiendo cuidados paliativos a sus 99 años

Jimmy Carter, 39º presidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, tiene 99 años y seguirá recibiendo cuidados paliativos en su domicilio. Además, en 2015 superó un cáncer cerebral a los cuatro meses de que se lo detectaran los médicos.