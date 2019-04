Muchos diseñadores estadounidenses se niegan a vestir a Melania Trump

La diseñadora de cabecera de Michelle Obama durante los 8 años en la Casa Blanca se ha apresurado a comunicar que no quiere ninguna relación con Melania ni la familia Trump por los discursos racistas y sexistas del próximo presidente.

Como ella, tampoco la vestirán la gran mayoría de diseñadores estadounidenses que apoyaron la candidatura de Hillary Clinton.



La señora Trump compra lo que viste y, hasta el momento, no lleva looks prestados por las marcas. No tiene cerrada la puerta a los diseñadores del otro lado del charco, y ha brillado con marcas como Gucci o Roksanda. Ralf Lauren se postula como favorito en el armario de Melania. Fue la marca elegida la noche de las elecciones.

Habrá que esperar a enero para saber quien entrará en el armario de Melania, cuando se convierta en la nueva y flamante Primera Dama.