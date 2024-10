Mohamed, el niño palestino que vio morir a su madre y su hermano en llamas en un ataque de Israel: "Mi corazón es el más quemado"

Mohamed, un joven palestino de 16 años, vivió la peor experiencia de su vida el domingo por la noche cuando observó como su madre y su hermano ardían en un incendio tras un ataque de Israel en las proximidades del hospital Al Aqsa en Gaza. Entre sollozos, expresó por teléfono: "Mi mayor anhelo es algo que nadie puede proporcionarme. Deseo ver a mi madre una vez más".

El incidente también ha dejado imágenes de personas quemándose vivas en sus tiendas de campaña. Mohamed, quien sobrevivió al ataque, compartió su testimonio. Entre lágrimas, el joven expresó su dolor: "Lo que necesito nadie me lo puede dar. Lo que necesito es ver a mi madre".

"Que alguien me saque de aquí"

El ataque ocurrió mientras la familia de Mohamed dormía en tiendas de campaña cerca del Hospital de los Mártires de Al Aqsa. Su hermano Shaaban al Dalu, de 20 años y estudiante de ingeniería informática, y su madre perdieron la vida en el incidente. Mohamed describió la escena con angustia: "Mi hermano tenía una mano levantada hacia el cielo mientras gritaba: 'Que alguien me saque de aquí, que alguien me salve'".

Mohamed cuenta que él estaba en otra tienda de campaña y el estruendo de la bomba lo despertó. Cuando salió vio "humo negro, negro, junto a la tienda" y el peor escenario posible: "Mi hermano Shaaban y mi madre murieron como mártires ante mis ojos. La gente me agarraba y mi hermano seguía quemándose delante de mi. ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada. La gente me agarraba, estaban todos a mi alrededor y no me dejaban acercarme a mi hermano y él estaba en llamas".

El origen del incendio aún se desconoce. Por una parte, fuentes palestinas sugieren que pudo ser causado por bombas incendiarias israelíes, mientras que el Ejército israelí afirma estar investigando, apuntando a posibles "explosiones secundarias" tras un bombardeo dirigido contra Hamás.

La familia de Mohamed, compuesta por siete miembros, se había refugiado en el área del hospital desde el 23 de octubre de 2023, poco después del inicio del conflicto. Hasta el pasado domingo, habían logrado mantenerse unidos y a salvo. "Construimos esta tienda y gracias a Dios, vivíamos... Traíamos comida y agua, todo iba bien, pero Dios ha querido que todo se perdiera", lamentó .

Identificó a su madre por una pulsera

El joven explicó que no podía reconocer los cuerpos calcinados. "No reconocía los rasgos de mi hermano. A mi madre no la reconocía, la identifiqué por la pulsera que llevaba en su mano", relató mientras mostraba la pulsera como único recuerdo físico de su madre.

No solo sufrieron los daños del incendio su madre y hermano, también su padre y otros dos hermanos se están recuperando de quemaduras y heridas en diferentes hospitales. Aunque Mohamed no sufrió daños físicos, su dolor es emocional: "Toda mi familia tiene quemaduras, pero mi corazón es lo que más se ha quemado".

Este incidente se suma a las estadísticas de la ofensiva israelí en Gaza, donde más de 42.200 palestinos han perdido la vida. El conflicto ha dejado un saldo de 902 familias desaparecidas por completo, 1.364 familias con un solo miembro superviviente y 3.472 familias con solo dos integrantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com