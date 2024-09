El magnate egipcio falleció el año pasado

Mohamed Al Fayed, acusado de violación por cinco empleadas de Harrods

La BBC dice haber escuchado el testimonio de más de 20 ex empleadas de los grandes almacenes británicos que hablan de agresiones sexuales, incluyendo violación, por parte del multimillonario y propietario de Harrods, que murió en agosto de 2023 a la edad de 94 años. Se habla de un "Me too" británico.