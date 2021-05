Miss Birmania denuncia la represión militar que sufre su país en el certamen de Miss Universo

La candidata birmana a Miss Universo ha aprovechado el certamen para mostrar su oposición a la junta militar que desde el pasado mes de febrero tiene tomado el país. La representante de ese país asiático, Thuzar Win Lwin, ha criticado en público al Gobierno golpista.

Para el certamen, que este año se ha celebrado en Florida la candidata envió un vídeo en el que mostraba imágenes suyas desfilando contra los responsables del golpe de Estado en Birmania. "Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania. Como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido", describe la concursante en su grabación.

La modelo birmana desfiló también el pasado viernes con el traje típico de su país y sacó una pancarta en el escenario en la que se podía leer "Recen por Birmania". Además, ese traje que mostró ganó el premio al mejor traje regional y está inspirado en el grupo étnico de los Chin, al que ella pertenece, y que en los últimos meses ha desafiado a la junta militar y ha librado una batalla contra el Ejército nacional.

Más protestas públicas

La de Thuzar Win Lwin no es la única protesta pública contra el golpe de Estado de personalidades del país. Otra modelo, que representó al país en otro concurso, pidió entre lágrimas la ayuda de la comunidad internacional. Además, decenas de personalidades como escritores, actores o deportistas populares del país se han mostrado públicamente contrarios al régimen militar y han expresado su apoyo a la líder Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz que ganó las elecciones del pasado mes de noviembre.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, 800 personas han sido asesinadas por la junta militar y se calcula que unas 5.000 personas han sido detenidas.

La candidata mexicana ha sido la ganadora de Miss Universo 2021. El certamen se ha renovado y ahora pide a las candidatas que sean personas comprometidas con causas como el medio ambiente o los derechos sociales. Los nuevos certámenes pretenden proyectar así una imagen de integración, lucha y visibilidad.