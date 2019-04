Miriam González cree que el 'brexit' "ha canalizado con la UE la frustración con el emigrante europeo"

Vicente Vallés ha entrevistado en Londres a la abogada Miriam González sobre la nueva situación que se presenta tras la decisión de Reino Unido de abandonar la UE.

La mujer de Nick Clegg, el viceprimerministro del anterior gobierno de David Cameron ha explicado que "esa mayoría a favor de irse, en el fondo es una mayoría llevada por el populismo contra la inmigración".

González ha añadido: "No estoy necesariamente segura de que todos ellos quieran irse de la UE, simplemente han canalizado esa frustración que tienen con el emigrante europeo y entonces con la UE"

Miriam González ha asegurado que lo que predomina hoy es la "incertidumbre", de hecho ha dicho que "una de las preocupaciones aquí es que no hay plan B, no sabemos cómo se va a gestionar la salida. Esto crea una incertidumbre jurídica enorme e igualmente una incertidumbre económica que no solamente es la parte que vemos ahora de los mercados".