La rocambolesca historia de una anciana de 76 años que anunció en TikTok que estaba embarazada de un chico de 19

El amor no tiene edad, pero el supuesto romance entre una mujer de 76 años y su 'novio' de 19 difundido en las redes sociales ha hecho que los internautas se preguntaran si esta historia era cierta.

Todo empezó en mayo de 2022, cuando Milina Gatta y Giuseppe D’Anna aseguraban en un vídeo de TikTok que eran pareja. Ella tiene 76 años y él 19, más de 5 décadas de diferencia. Fue el novio quien compartió el momento en que le pedía matrimonio a Gatta, su "alma gemela". Una auténtica celebración que dejó algunas imágenes de románticos momentos.

Se destapa la verdad

Ambos anunciaron que esperan a una niña, lo que convertiría a la mujer en madre casi a los 80 años. Sin embargo, tras el revuelo causado ha salido a la luz un vídeo de YouTube en el que se revela la verdad.

El influencer italiano Andrea Rossi entrevistó a la abuelita millonaria y a su supuesto novio para su canal 'Alici Come Prima'. En él, la mujer, que en realidad se llama Carmela, confesó que el joven es su nieto.

"Me llamó una amiga y me preguntó: 'Milina, ¿no sabes nada? Apareces en TikTok'. Yo le respondí '¿TikTok? ¿Qué es eso? No lo conozco'. Y a continuación pensé 'tal vez haya sido obre del desgraciado de mi nieto'. Cuando volvió mi nieto, le dije: 'Giuseppe, ¿qué has hecho? ¿Qué has puesto en TikTok? ¿No estás bien de la cabeza?' Así inició la historia. He tenido una vida buena y mala. Aunque en estos años que me quedan, tengo a mi nieto que me entretiene", explicó.

Mantienen el engaño

Sin embargo, meses después han intentado seguir la broma anunciando que Milina está embarazada y que ambos van a tener una niña.