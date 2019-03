Miles de personas protestan en Washington por las muerte de afroamericanos a manos de la policía

Miles de manifestantes han marchado este sábado en Washington para protestar por la impunidad en la que quedan acciones como las de Missouri o Nueva York en los que policías blancos ni siquiera han sido procesados por la muerte de jóvenes negros.



La marcha, convocada bajo el lema Justice for All, Justicia para Todos, a lo largo de la avenida Pennsylvania, entre la Casa Blanca y el Capitolio. Allí intervendrán familiares de Eric Garner y Akai Gurley, que murieron a manos de policías en Nueva York; de Trayvon Martin, asesinado en Florida en 2012 por un vigilante vecinal; y de Michael Brown, que murió a manos de un policía en Ferguson.



La manifestación ha sido convocada por la por la Red Nacional de Acción (NAN), la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y la Liga Nacional Urbana (NUL).



"Mi generación ha llegado a un momento crítico o de ruptura", ha afirmado uno de los participantes en la marcha, el estudiante universitario Dante Gabovuel. "La violencia es muy visible", ha añadido en declaraciones a la radio pública estadounidense, NPR.



Para Gabovuel, el racismo "está emergiendo otra vez, con linchamientos públicos que no tienen repercusiones". "No vamos a tolerarlo más", ha apostillado.



Una mujer de Brooklyn, Gina Russell Stevens, ya abuela y madre de tres hijos, ha explicado que está en la marcha porque "no le gustaría que les pasara nada". La mujer ha destacado que es un "momento clave" para esta generación y ha destacado que "no veía tanto activismo por una buena causa desde hacía mucho tiempo". En la marcha participan activistas llegados en autobuses desde Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Carolina del Norte o Florida.



En Nueva York, los organizadores esperan que los actos convoquen a unas 44.000 personas para impulsar las protestas que crecieran después de que un Gran Jurado neoyorquino no quisiese procesar al policía que estranguló a Eric Garner, un ciudadano negro que murió asfixiado durante un arresto en la ciudad.



"Ahora es temporada abierta (de caza) de negros", ha advertido Umaara Elliott, coorganizadora de la marcha en Nueva York, en un comunicado. "Por eso demandamos que se tomen medidas en todos los niveles del Gobierno para asegurarnos de que cesen esos asesinatos racistas por parte de la policía".



La marcha está convocada para las 20.00 horas (hora peninsular española) en la plaza Washington, para atravesar por Manhattan hasta terminar en la sede del Departamento de la Policía de Nueva York.



En estas marchas hay religiosos y representantes de los trabajadores, pero hay activistas más jóvenes que están decepcionados con los dirigentes negros tradicionales y que participarán en los actos del Día Nacional de la Resistencia, convocado también este sábado en distintas ciudades estadounidenses.



Los convocantes de este Día Nacional de la Resistencia utilizan un lenguaje mucho más radical que contrasta con las peticiones de reformas legislativas que defienden los convocantes de Justicia para Todos. "Lo que comenzó como una revuelta urbana de jóvenes negros en Ferguson se ha convertido en un movimiento nacional por las vidas de los negros. La nación entera se ha dado cuenta de que tenemos un sistema judicial penal roto", argumentan.