Los exiliados cubanos en Miami esperan que la muerte de Fidel suponga "el principio del fin" del castrismo

Berta Soler recibe a Antena 3 Noticias. Es la líder de las 'Damas de Blanco', la organización disidente más visible en Cuba. Para ellas, mujeres, hermanas, e hijas de presos políticos, la muerte de Fidel Castro no abre ninguna esperanza. "No va a cambiar nada, Raúl va a terminar lo que no acabó Fidel", explica Soler refiriéndose a la represión de cualquier forma de oposición.

El marido de Berta, disidente y albañil de profesión, estuvo ocho años en la cárcel. Hoy, libre gracias a la ayuda de su mujer, sigue sintiéndose preso en la isla:

Aseguran que no celebran la muerte de nadie, ni siquiera la del dictador, por lo que han cancelado sus marchas dominicales mientras dure el luto oficial. Mientras el silencio invade La Habana, la fiesta llega a Miami. El corazón del exilio late con más fuerza desde la muerte del que llamaban 'diablo'.