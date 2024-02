El mensaje de la madre de Alexei Navalny a Vladimir Putin: "¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!"

La madre del opositor Alexei Navalny, Liudmila Navalnaya, se dirige directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que le deje ver a su hijo. La familia del fallecido lleva cuatro días intentando ver el cuerpo de su hijo. Pero las autoridades rusas le han negado el acceso al cadáver.

"La madre de Alexei y sus abogados llegaron a primera hora del día a la morgue. No se les ha permitido entrar", manifestaba Kira Yarmish, abogada del opositor ruso fallecido a través de su cuenta en la red social 'X'. "Cuando se preguntó al personal si el cuerpo de Alexei estaba ahí, no respondieron", añadía.

Navalny falleció cuando se encontraba en prisión cumpliendo una condena. La madre ha grabado un vídeo, cerca de la cárcel en la localidad ártica de Jarp, donde lamenta que "por quinto día consecutivo, no ha podido ver su cuerpo". "Déjame ver por fin a mi hijo", insiste Navalnaya a Putin.

"Me dirijo a ti, Vladimir Putin. La solución a este asunto depende solo de usted. ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo! Exijo que el cuerpo de Alexei sea entregado inmediatamente para poder enterrarlo como Dios manda", ha expresado en un vídeo. "Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra", añade.

El equipo de Navalni publicó en Telegram la carta dirigida a la Administración Presidencial y firmada de puño y letra por Liudmila Naválnaya. La misiva denuncia que el Comité de Instrucción del distrito autónomo de Yamalo-Nénets no le permite acceder al cadáver de su hijo.

Ahora, las autoridades rusas comunican a la familia del opositor Alexei Navalny que retendrán el cuerpo dos semanas para someterlo a "exámenes químicos".

Putin asciende a un alto cargo de la cárcel

Vladimir Putin asciende a un alto cargo del Servicio Federal Penitenciario ruso, a Valeri Boyarinev, cuatro días después de la muerte de Navalny. El subdirector del servicio toma ahora también el rango especial de coronel general.

La Unión Europea asegura que impondrá sanciones contra los responsables de la muerte del opositor ruso. "Rusia debe permitir una investigación internacional independiente y transparente sobre las circunstancias de su repentina muerte. La UE no escatimará esfuerzos para exigir responsabilidades a los dirigentes políticos y a las autoridades rusas, en estrecha coordinación con nuestros socios, e imponer nuevos costes por sus acciones, incluso mediante sanciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.