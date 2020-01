Al menos seis muertos en un tiroteo en la ciudad alemana de Rot am See

Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas por un tiroteo ocurrido este viernes en un edificio de la localidad alemana de Rot am See, en el estado de Baden-Wurtemberg (sur del país), tras el que ha sido detenido un sospechoso, confirman fuentes policiales. Según la policía, no hay indicios de que haya otros agresores, además del detenido.

La Policía presupone, según las primeras investigaciones, que existía una relación entre el sospechoso y las víctimas del tiroteo. El suceso ocurrió en torno a las 12.45, hora local, y provocó el inicio de una operación a gran escala para contener la situación, que ahora se da por controlada, han precisado por otro lado fuentes policiales al magacín alemán 'Focus'.