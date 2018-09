Al menos doce muertos en un ataque a un convoy de ayuda humanitaria en Alepo

La ONG no ha precisado si ha habido víctimas ni el volumen de los daños en este ataque, que no ha sido confirmado ni por la ONU ni por la Media Luna Roja Siria, que son quienes organizaron esta caravana humanitaria. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) confirmó en las últimas horas la entrada del convoy en Auram al Kubra en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles.

Inter-agency convoy is crossing the conflict line to Big Orem in #Aleppo #Syria to deliver aid w/ @UN @SYRedCrescent pic.twitter.com/Sfb95ARdCl