Melania Trump no se mudará del todo a la Casa Blanca.

Melania Trump no estaría dispuesta a hacer de la Casa Blanca su residencia permanente. “No estoy ansiosa porque esta vez es diferente. Tengo mucha más experiencia y mucho más conocimiento. Estuve en la Casa Blanca antes. Cuando entras, sabes exactamente qué esperar”, dijo en una reciente entrevista amistosa con Fox News mientras promocionaba su libro de memorias. Melania rompería el tradicional papel relevante de la primera dama, según ha informado la CNN citando fuentes cercanas a la pareja.

Ayer ya dió muestras de que para ella ésta no iba a ser una legislatura igual. No acudió a la invitación que le realizó Jill, la esposa del presidente saliente, Joe Biden, para tomar el té en la Casa Blanca. Un encuentro que se debería producir de forma paralela al que sí mantuvieron Biden y Trump. Un gesto, una imagen en el proceso de transición política que finalizará en enero, con la toma de posesión del marido de Melania. La futura primera dama participará en los eventos más importantes de su Trump pero tendrá su propia agenda y sus prioridades.

Tú a la Casa Blanca. Yo a Nueva York y Florida.

Vivirá principalmente en Nueva York para estar cerca de su hijo, Barron. “No podría decir que tengo un nido vacío. No me siento así”, dijo Melania Trump a Ainsley Earhardt de Fox News el mes pasado. Su hijo está estudiando en Nueva York. “Fue su decisión venir aquí, quiere estar en Nueva York, estudiar en Nueva York y vivir en su hogar y respeto eso. … Está disfrutando de sus días universitarios. Espero que tenga una gran experiencia porque su vida es muy diferente a la de cualquier otro niño de 18 o 19 años”, dijo. En otro lugar de residencia favorito es Palm Beach, en Florida. Suele pasar los fines de semana de invierno en Florida, donde tiene un círculo íntimo de amigos, y los fines de semana de verano en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Una dama fuera del primer plano.

Melania no tuvo un papel muy activo como primera dama en el anterior mandato de su marido. Mantuvo un perfil bajo. Estuvo presente en los actos internacionales que se celebraban en la Casa Blanca, recibiendo a las visitas de estado y en las celebraciones más señaladas, pero poco más. Redujo mucho su equipo de colaboradores, apenas una docena. Intentó fortalecer su imagen social con una plataforma que tituló "Be Best". Tenía como objetivo mejorar el bienestar de los niños. "Centrándonos en la importancia de la salud social, emocional y física de los niños. La Sra. Trump sigue abogando por el bienestar infantil y por mejorar las vidas y el bienestar de los niños, incluidos los niños en hogares de acogida. La Sra. Trump continúa apoyando a los niños en la comunidad de hogares de acogida a través de Fostering the Future, que les dará a los niños de acogida la posibilidad de alcanzar su máximo potencial a través del empoderamiento económico y un mayor acceso a recursos en los campos de la ciencia y la tecnología". Así se manifiesta en su página de internet. “Los niños están sufriendo. Necesitamos ayudarlos y educarlos”, dijo a Fox News el mes pasado, sin proporcionar más detalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com