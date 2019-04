May se mantiene firme sobre Gibraltar antes de volver a reunirse este sábado con Tusk y Juncker

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se verá este sábado en Bruselas con el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y con el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, para ultimar los textos del acuerdo de divorcio del Brexit y de la declaración política sobre la relación futura, en el marco de una negociación en la que solo queda por resolver la amenaza de veto de España por falta de claridad sobre el estatus de Gibraltar.

La reunión de May y Juncker se anunció hace días, tras constatar que sigue habiendo flecos abiertos, y a la agenda se ha sumado este mismo viernes la cita de la 'premier' con Tusk, que tendrá lugar a las 19.15 horas, tras verse con el presidente de la Comisión. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están convocados el domingo en la capital europea para "finalizar y formalizar" el Tratado de Retirada y la declaración sobre el marco futuro de las negociaciones, dos textos negociados entre Bruselas y Londres pero que cuentan ya con el aval del Gobierno británico y de los Veintisiete.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado de que bloqueará la adopción de los dos documentos si antes no se introducen modificaciones para dotarlos de mayor "claridad jurídica", en cuanto a que ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse en el territorio de Gibraltar sin el acuerdo previo de España.

Los contactos a nivel diplomático se han intensificado en las últimas horas para tratar sin éxito de dar acomodo a las reivindicaciones españolas sin reabrir los acuerdos, porque ni la UE ni Londres ven margen para cambiar lo ya pactado y avalado por el frágil Gobierno de May. A lo largo del viernes, los 'sherpas' (enviados de los gobiernos de los 27) han explorado fórmulas para dar con una solución para España y han apostado por una "declaración en las actas" de la reunión de líderes que aclare que los estados miembro interpretan el acuerdo de salida en el mismo sentido que el Gobierno español, según han indicado fuentes europeas.

Dicha declaración incluiría también "aclaraciones" sobre otras prioridades, como el acceso a las aguas británicas por parte de la flota comunitaria, aunque las fuentes consultadas indican que se trataría de una declaración de 27 con "principios generales", sin valor jurídico preciso.

El secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, ha explicado a la prensa que también Londres ha ofrecido acompañar esta declaración con otro texto en el que constaría la "promesa" del Gobierno británico de que en el futuro de sus relaciones con la UE interpretará los acuerdos en línea con los servicios jurídicos de la UE y España, esto es, que reconocería el derecho a veto de Madrid sobre la aplicación de los acuerdos comunitarios en Gibraltar.

Sin embargo, el Gobierno ha indicado más tarde que no se da por satisfecho con la propuesta sobre la mesa, porque no le ofrece las "garantías" que quiere sobre el Peñón. Reino Unido, por su parte, también se ha afanado en subrayar compromiso "absoluto" de May para "respaldar la soberanía británica sobre Gibraltar" y su empeño por lograr un acuerdo de futuro con la UE que "valga para toda la familia" de Reino Unido, han explicado a Europa Press fuentes oficiales británicas.