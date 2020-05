Mariah Carey, Naomi Campbell y Kanye West, entre los rostros famosos que condenan la muerte de George Floyd a manos de la policía

El fallecimiento de George Floyd a manos de un policía de Minnesota durante una intervención policial ha desatado las movilizaciones sociales en todo EEUU en contra de los episodios de brutalidad policial que sufren miembros de la comunidad afroamericana en el país.

Floyd fue detenido por un delito no violento de falsificación, puesto al parecer habría intentado usar un billete falso en una tienda de alimentación. El hombre fue sacado de su vehículo por la policía y maniatado primero contra la pared y luego en el suelo.

"George Floyd fue asesinado por un hombre blanco racista disfrazado de policía. Esto no es solo entre policías y negros. Esto es entre los blancos racistas y los negros. Esto ha sido otra muestra del privilegio de los blancos. ¡Es inhumano!", aseguraba el cantante Jessie J.

Esta línea ha sido la que ha seguido gran parte de la ciudadanía y celebridades estadounidenses tras la muerte de Floyd. Este hombre negro de 46 años falleció tras ser detenido e inmovilizado en el suelo cuando uno de los agentes, apretó su cuello con la rodilla durante varios minutos.

Pese a los gritos de Floyd asegurando que no podía respirar, el policía no depuso su actitud hasta que fue demasiado tarde, pese a que el hombre no mostró en ningún momento signos de resistirse. De hecho, ya estando totalmente inmóvil el hombre no retiró su rodilla hasta que apareció la ambulancia. Siete minutos estuvo Floyd sometido para luego morir de asfixia.

"¡Deje que me levante! ¡No puedo respirar!", fue la última frase que pronunció, y ya se ha vuelto el principal lema de las protestas tanto a pie de calle como en las redes sociales como muestra de indignación.

Sumado a las movilizaciones en la calle, la lista de personas influyentes que condenan los hechos no para de crecer. Los cantantes Mariah Carey, Janet Jackson, Madonna y Kanye West, los deportistas Lebron James y Lewis Hamilton; las modelos Naomi Campbell e Imán y el editor del Vogue inglés Edward Enninful; las actrices Viola Davis, Halle Berry, Octavia Spencer, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o y Eva Longoria además del actor Jamie Foxx y el diretor Spike Lee son solo algunos de los nombres que han tomado parte activa en la protesta.

Ante las calles repletas de protestas y la indignación que ha causado en el pueblo estadounidense la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Donald Trump se ha visto obligado a comparecer y asegurar que se realizará una investigación de los hechos

"Por petición mía, el FBI y el Departamento de Justicia ya han iniciado una investigación sobre la muerte muy triste y trágica en Minnesota de George Floyd", afirmó el presidente en su perfil personal de Twitter.