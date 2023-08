La madres de los desaparecidos negocian con los cárteles de droga que les permitan seguir buscándolos en México

México es un país donde hay más de 110.000 personas pendientes de localizar, secuestrados o directamente aniquilados por los cárteles de la droga. En medio de este cima de impunidad y violencia, son los propios familiares, mujeres principalmente, los que tienen que coger el pico y la pala y remover la tierra en busca de esperanza para tratar de cerrar una herida provocada por la ausencia de los suyos

Palmo a palmo rastrean en medio del desierto. Es el estado de Sonora en el norte de México, aquí en este lugar inhóspito cualquier montón de tierra, cualquier resto puede llevar al grupo de mujeres que hoy revisan el paraje a lo que buscan, como se ve en el vídeo de la parte superior. Es duro, pero no renuncian a dar con sus hijos, sus hermanos, sus parejas.

Ceci Flores es hoy un día más una de ellas, lleva varios años buscando a sus hijos. En su lucha terminó fundando el grupo 'Madres Buscadoras' sus mensajes en redes sociales dirigidos a quienes están en su misma situación sin tener miedo ni a las consecuencias ni a las amenazas de quienes hicieron desaparecer a los suyos la han convertido en una abanderada de la causa.

Amenadas

El riesgo que corren sus vidas por hacer lo que hacen es real. Flores está amenazada desde hace tiempo, pero ya no tiene miedo. Llegó a señalar incluso a uno de "esos criminales" por la desaparición de uno de sus hijos. Lleva tiempo escoltada pero viendo que las autoridades no cumplieron con el compromiso de buscar a los que le faltan a su miedo le ha perdido el rastro como le ha pasado su familia. Su lucha, quizá por la lástima, le sirvió para que le devolvieran a Jesús vivo. No intenta buscar a los culpables asegura, ni ella ni ninguna de estas madres, hermanas, esposas, solo quieren dar con sus desaparecidos.

La negociación con los narcos