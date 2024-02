De madre youtuber a madre maltratadora: ataba a sus hijos y nos les alimentaba

Era una de las caras más conocidas en Estados Unidos a la hora de dar consejos sobre cómo educar a los menores. Sus vídeos en Youtube tenían miles de visualizaciones. Sin embargo su propios hijos estaban viviendo en un infierno. Tanto es aquí que uno de ellos se escapó de casa para pedir ayuda a los vecinos. La policía acudió y le encontró en un estados de desnutrición. Otra de sus hijas, de 10 años, también sufría estos abusos por parte de su madre.

En el tribunal, el fiscal de Utah, Eric Clarke, ha declarado que dos de los hijos de Franke vivían en un "ambiente parecido a un campo de concentración. A los niños se les negaba regularmente comida, agua, camas para dormir y prácticamente todas las formas de entretenimiento", ha apuntado Clarke que ha calificado este hecho como una amenaza significativa para la comunidad.

Como vivir en un campo de concentración

tenía una socia,t, que le ayudaba con su canal en Youtube. Antes de que el juez leyera la sentencia, Franke ha pedido realizar una declaración. En ella culpaba a Hildebrandt de haberlay aconsejado mal.

"Me gustaría hacer una declaración sin ninguna intención de cambiar mi sentencia estipulada. Durante los últimos cuatro años. He elegido seguir consejos y guías que me han llevado a un oscuro engaño. Mi versión distorsionada de la realidad no fue controlada en gran medida, ya que me aislaba de cualquiera que me desafiara. Me hicieron creer que este mundo era un lugar malvado lleno de policías que controlan, hospitales que hieren, agencias gubernamentales que lavan el cerebro, líderes de iglesias mentirosos y lujuriosos, maridos que se niegan a proteger y niños que necesitan ser abusados", ha dicho ante el juez.

Sentencia: 30 años de prisión

John J. Walton, juez del Tribunal del Quinto Distrito, leía la sentencia: "será que la señorita Franke cumpla cuatro cargos. Cuatro sentencias de uno a 15 años, basadas en sus condenas por cuatro cargos de abuso infantil agravado. Nuevamente, servirán consecutivamente y serán notificados consecutivamente de conformidad con el acuerdo de las partes y el estatuto aplicable. Según el estatuto aplicable, el tribunal considera que las sentencias consecutivas son apropiadas".

Sin embargo, tanto Franke como su socia sólo cumplirán hasta 30 años de prisión debido a una ley del estado de Utah que limita la duración de la sentencia para penas consecutivas. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah considerará su comportamiento mientras estén encarcelados y determinará cuánto de ese tiempo pasará cada uno tras las rejas.

Franke y Hildebrandt se habían declarado culpables de cuatro cargos de abuso infantil agravado por intentar convencer a los dos hijos menores de Franke de que eran malvados, estaban poseídos y necesitaban ser castigados para arrepentirse. Las mujeres fueron arrestadas en la casa de Hildebrandt en la ciudad de Ivins, en el sur de Utah, en agosto pasado, después de que el hijo de 12 años de Franke escapara por una ventana y le pidiera a un vecino que llamara a la policía, según una llamada al 911 publicada por el Departamento de Policía de St. George.

El niño era delgado, estaba cubierto de heridas y tenía cinta adhesiva alrededor de sus tobillos y muñecas. Les dijo a los investigadores que Hildebrandt le había puesto cuerdas en las extremidades y había usado pimienta de cayena y miel para curar sus cortes, según una orden de registro. "Estoy comprometida a continuar aprendiendo hasta que todas mis capas tóxicas sean eliminadas y esté listo para volver a ingresar como un miembro contribuyente de nuestra hermosa sociedad", dijo la madre youtuber.

