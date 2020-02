Macron sugiere que Reino Unido podría obtener un acuerdo comercial "especial" con la UE tras el 'brexit'

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que el Reino Unido podría llegar a obtener un acuerdo comercial "especial" con la Unión Europea tras el 'brexit', en una entrevista con la BBC que se emitirá este domingo pero que adelanta la cadena.

El mandatario galo realizó el pasado jueves su primer viaje oficial al Reino Unido para entrevistarse con la jefa del Ejecutivo, Theresa May, con quien apostó por reforzar sus vínculos en materia de defensa y seguridad a pesar de la futura retirada británica del bloque comunitario.

En su entrevista con el citado canal, Macron indicó que este país podría fraguar un acuerdo "especial" con los Veintisiete en las negociaciones que mantiene con Bruselas, aunque advirtió que este país no tendrá un acceso total al mercado único si no acepta sus "condiciones". Entre esas condiciones figuran la libre circulación de trabajadores, las contribuciones al presupuesto comunitario y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.

"Esta solución especial debería ser consistente con la preservación del mercado único y nuestros intereses colectivos", apuntó Macron, al tiempo que agregó que el Reino Unido "debería entender que no puede, por definición, tener acceso total al mercado único si no cumple con las reglas". El político consideró que, según esto, el acuerdo negociado entre ambas partes podría situarse "quizás entre este acceso completo (al mercado único) y un acuerdo comercial".

En línea con las advertencias de Bruselas, el mandatario galo alertó a Londres de que, una vez fuera de la UE, no podrá escoger los elementos que le convengan del bloque sin acatar las reglas a las que se atienen los Estados miembros. Admitió además que le "encantaría" dar la bienvenida a este país de vuelta a la UE, dejando la puerta abierta a que el 'brexit' se pudiera revertir, e insistió en que, sin el Reino Unido, los Veintisiete estarán "descontentos".

Preguntado si la futura marcha británica -prevista para marzo de 2019- es inevitable, respondió: "Depende de vosotros. Quiero decir, respeto la votación (por el referendo del 23 de junio de 2016), lamento esa votación, y me encantaría daros de nuevo la bienvenida". Macron también aclaró que su país no cederá ante las demandas británicas para que el sector de los servicios financieros esté "cubierto" por un acuerdo comercial de 'brexit' tras su encuentro con May el pasado jueves.

En este sentido, el político francés ya indicó hace dos días a la líder tory que Londres deberá contribuir al presupuesto comunitario para que la City, su centro financiero, tenga acceso al mercado único tras el 'brexit'. "Hay una competición entre diferentes países" para atraer a las empresas de los servicios financieros en el futuro y Francia "quiere atraer la máxima actividad".