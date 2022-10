Lula gana las elecciones de Brasil y se impone a Bolsonaro pero no puede evitar la segunda vuelta

Habrá segunda vuelta en Brasil. Con el 99,72% de los votos escrutados, las elecciones de Brasil confirman que habrá prórroga electoral el próximo 30 de octubre.

Luiz Inácio Lula da Silva ha ganado en las urnas con más del 48% de los votos frente al 43% del actual mandatario, Jair Bolsonaro. Sin embargo, esta ventaja no ha sido suficiente para evitar la segunda vuelta.

Las elecciones más polarizadas del país

La polarización es máxima en un país en el que había temor de que la crispación entre los dos principales candidatos se trasladara a las calles. El vencedor de las elecciones ya ha anunciado que la cuenta atrás ha comenzado: "Tenemos que hablar más con las personas, con la sociedad brasileña. Me encanta hacer campaña y tenemos otros 28 días. Ayer les dije que toda elección la quiero ganar en primera vuelta, pero no siempre es posible. Pero la creencia de que nada sucede por casualidad me motiva", ha dicho el líder del Partido de los Trabajadores tras conocer los resultados.

El candidato aspira a recuperar la presidencia que ocupó entre 2003 y 2011. A pesar de su popularidad en Brasil, en 2014 se vio envuelto en un escándalo de corrupción. La operación Lava Jato salpicó a varios miembros de su partido y él acabó en prisión. Allí permaneció 19 meses hasta que el Tribunal Supremo revocó las condenas.

Mientras tanto, Bolsonaro ha reconocido que su campaña tendrá que dar un giro para lograr la reelección. "Creo que formaremos una buena alianza para ganar las elecciones. Sabemos el tamaño de nuestra responsabilidad y los desafíos que vamos a enfrentar. Pero sabemos adónde queremos ir y cómo llegaremos allí. Nunca perdí una elección y sé que no será ahora. Nuestros oponentes solo se prepararon para una carrera de 100 metros. Estamos listos para un maratón", ha dicho el mandatario.

Habrá segunda vuelta

El próximo 30 de octubre Brasil decidirá si da a Lula da Silva la opción de volver a la presidencia, o si por el contrario Bolsonaro continúa al frente del país.