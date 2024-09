Lottie Moss, a punto de morir por una sobredosis con Ozempic: "Nunca he estado tan enferma en mi vida"

Lottie Moss, modelo y hermana de Kate Moss, ha contado su terrible experiencia con Ozempic, un medicamento destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que algunas celebridades utilizan para perder peso de forma rápida. La británica de 26 años fue una de esas personas y ha reconocido que preferiría "morir" antes que volver a pincharse este medicamento.

En su podcast 'Dream On', la modelo nacida en Londres el 9 de enero de 1998 ha explicado que comenzó a usar el Ozempic tras sentirse insatisfecha con su peso y lo hizo sin contar con el seguimiento médico adecuado.

"Fue una decisión legal, de parte de un médico, pero no fue como si fueras al consultorio, te lo recetarán, te tomarán la presión arterial y te harán pruebas, que es lo que necesitas cuando tomas algo como Ozempic", explica Lottie Moss. La modelo estuvo dos semanas tomando dicho medicamento, una decisión que acabó llevándole a un hospital entre convulsiones y sientiéndose "realmente enferma".

"Tomé una dosis más baja la primera vez que lo tomé, luego fui aumentando la dosis. Terminé en cama durante dos días, me sentía muy mal, había bajado de peso. Nunca me he sentido más enferma en mi vida. Mi amigo Reece tuvo que sujetar mis pies y fue tan aterrador, toda la situación, no sabía qué estaba pasando, mi cara se tensó, todo mi cuerpo estaba tenso, mis manos, fue tan extraño, tus manos se aprietan y no puedes moverlas y sientes que te vas a romper la mano. Fue horrible", relata Lottie Moss.

La modelo explica que le provocó "nauseas" y que le hizo bajar de los 60 a los 53 kilos.

"Empecé con unos 60 kilos, y con la primera dosis bajé a 57, luego bajé a 54. Fue una locura, mi peso más bajo fue 53. En términos de unas pocas semanas, eso no es una pérdida de peso saludable, no es una caída saludable. Cuando estuve en cama esos dos días y era el final y solo quería dejarlo, porque no es como si pudieras dejar de tomarlo, no es como una pastilla que no tomas cuando te despiertas por la mañana, está en tu sistema y está ahí", recuerda Lottie.

"Sentí que me iba a desmayar, pensé que algo estaba pasando, no me sentía bien"

"Un día me sentí tan mal que le dije a mi amiga: 'No puedo retener agua, no puedo retener comida, ningún líquido, nada. Necesito ir al hospital, me siento muy mal'", explica Lottie Moss.

"Fuimos a urgencias a las tres de la mañana, fuimos a ver a una de las enfermeras y ella me preguntó: '¿Qué dosis estás tomando?'. Le respondí: 'la cantidad que sea' y ella me respondió: 'Dios mío, esa no es la dosis que deberías tomar'", recuerda la modelo británica.

"Ella me preguntó cuánto peso había perdido en dos semanas... Me envió a urgencias y me trasladaron en silla de ruedas por todo el hospital. En un momento fui al baño y me sentí muy mal, sentí que me iba a desmayar, pensé que algo estaba pasando, no me sentía bien. Tan pronto como entré a la habitación donde me atendió otra enfermera, literalmente tuve una convulsión por lo deshidratada que estaba, lo que honestamente fue una de las cosas más aterradoras que me ha pasado en la vida", concluye Lottie Moss.

