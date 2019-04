Los vulcanólogos utilizan drones para estudiar la actividad del volcán Etna

El volcán Etna ha entrado en una nueva fase de erupción, una actividad que está siendo controlada por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

La nueva tecnología ayuda a una observación más cercana en momentos de extremado peligro para los científicos, tal como se demostró hace unos días cuando una explosión y repunte de la actividad sorprendió a un grupo de turistas y reporteros de la cadena de televisión BBC. Diez de ellos resultaron heridos por el golpe de piedras y por quemaduras por el vapor. Vivieron momentos de alto peligro y nerviosismo y todos fueron evacuados de la zona. (Tourists and a BBC film crew (@BBCMorelle & @NewsCamerawoman) were filming lava flows on Mount Etna yesterday, when this happened... pic.twitter.com/0439YYMeFq — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 17 de marzo de 2017 ?|||EXTERNO">Tourists and a BBC film crew (@BBCMorelle & @NewsCamerawoman) were filming lava flows on Mount Etna).

El Etna, que con sus 3.322 metros de altura es el más activo de Europa, se encuentra situado en la parte oriental de la isla de Sicilia, entre las provincias de Mesina y Catania, y esta última erupción se registró el pasado 28 de febrero.