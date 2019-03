Los sindicatos argentinos amenazan con una huelga general si Macri aprueba por decreto reforma de pensiones

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, estudia aprobar por decreto de necesidad y urgencia la polémica reforma del sistema de pensiones que pretendió, sin suerte, aprobar en el Congreso, en medio de violentas protestas en las calles.

Macri podría de este modo avalar el proyecto de ley para cambiar el coeficiente mediante el cual se ajustan periódicamente los ingresos de los jubilados en Argentina.

La reforma es rechazada por la oposición, sindicatos y otros sectores sociales por considerar que la nueva fórmula para establecer los aumentos perjudicará a los jubilados con respecto al coeficiente que se aplica actualmente.

Este jueves el oficialismo intentó debatir en el pleno de la Cámara de Diputados el proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado. Pero la sesión tuvo que ser levantada por insultos y agresiones entre los propios parlamentarios, así como por la violencia en los alrededores del Congreso por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Sectores de la oposición han advertido de que rechazarán un eventual decreto de necesidad y urgencia, que, por las normas argentinas, puede ser revisado y rechazado en el Parlamento, donde el gobierno no tiene mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras. También se ha manifestado en contra la diputada Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, una de las principales aliadas del Gobierno, fundadora de Cambiemos y quien hoy fue quien solicitó levantar la sesión en la Cámara Baja.

"Carrio y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU (decreto de necesidad y urgencia) violaría gravemente la Constitución Nacional", advirtió la diputada por Twitter.

La principal central sindical argentina dijo que convocará para este viernes un paro general si Macri decide aprobar por decreto la reforma del sistema de pensiones. "La CGT (Conferencia General del Trabajo) va a esperar a ver qué sucede y sería lamentable que cuando la política en el Congreso le dijo que no a esta reforma se utilice el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados", señaló en rueda de prensa Héctor Daer, uno de los titulares de la central.

Según informó la agencia estatal de noticias Télam, Macri analiza la posibilidad de sacar, a través de un DNU, la conocida como "reforma previsional", que cuenta con un fuerte rechazo social, sindical y político, por considerarse que implicará en 2018 un aumento menor en las jubilaciones al que se prevé con la ley actual.

De confirmarse que el Gobierno decide unilateralmente aprobar aprobar la reforma, la CGT ha resulto "una medida de acción directa contundente en un paro a partir de las 00.00 horas". "Y de no ser así, convocamos a todos los actores del Poder Ejecutivo y Legislativo a rediscutir este tema, pero que no salga de los que menos tienen", añadió Daer. "Si tienen necesidades fiscales que busquen en los que más tienen y más ganan y no en los jubilados", agregó.