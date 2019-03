"Llamas de guerra", el vídeo que lanzan los yihadistas para avisar a EE.UU

El grupo terrorista Estado Islámico ha difundido un nuevo vídeo en el que amenaza con atacar la Casa Blanca y con matar a las tropas estadounidenses, una grabación que llega después de que el presidente norteamericano, Barack Obama, haya lanzado su campaña para "degradar y destruir" al grupo yihadista.



El vídeo imita el estilo de un trailer de presentación de una película de cine, con el habitual mensaje de aviso "coming soon" (próximamente), y muestra a un hombre con el rostro cubierto a punto de disparar en la cabeza a varios prisioneros arrodillados. Al final de la grabación, hay imágenes ligeramente movidas de la Casa Blanca grabadas desde un vehículo en circulación, sugiriendo que el eficio podría ser objetivo de un ataque.



El vídeo ha sido difundido después de que los mandos militares estadounidenses apuntaran la posibilidad de que las tropas norteamericanas se unan a las fuerzas iraquíes que luchan contra los milicianos del Estado Islámico.



Las únicas palabras que muestra la grabación, de 52 segundos de duración, son las del presidente Obama prometiendo que las tropas estadounidenses no volverán a combatir en territorio iraquí. "Las tropas de combate estadounidenses no volverán a luchar en Irak", dice el mandatario en una captura del vídeo.



Ese mensaje aparece justo después de unas imágenes en las que se pueden ver a militares de Estados Unidos recibiendo disparos, resultando heridos y siendo evacuados en un vehículo blindado, según ha informado el diario británico 'The Guardian', que interpreta esas imágenes como una amenaza de lo que le pasaría a Washington si manda tropas al territorio iraquí.



El vídeo ha sido difundido por el Centro de Medios Al Hayat e incluye algunos rasgos de otras grabaciones atribuidas al Estado Islámico, como los pasajes a cámara lenta de yihadistas combatiendo y varias explosiones. El 'trailer' termina mostrando el título de la 'película' que presenta 'Flames of war' ('Llamas de guerra'), con el subtítulo 'La lucha acaba de empezar'.



La grabación muestra carros de combate y posiciones estadounidenses siendo atacadas por yihadistas con lanzamisiles y una imagen con el mensaje 'Misión cumplida', que pronunció el anterior presidente estadounidense, George W. Bush, cuando quiso dar por terminada la guerra de Irak en 2003.