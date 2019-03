Los líderes políticos acuden a las consultas para decidir el nuevo primer ministro de Italia

El presidente italiano, Giorgio Napolitano, ha recibido a los primeros representantes de los partidos políticos que acudirán a las consultas para nombrar un nuevo primer ministro, después de la dimisión de Enrico Letta, pese a que todo apunta a que finalmente el candidato será el líder del Partido Democrático, Matteo Renzi.

Los primeros en acudir al Palacio del Quirinale han sido los presidentes del Senado, Pietro Grasso, y la de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini. Después se han reunido con Napolitano los representantes del grupo mixto de la Cámara Alta, Lorena de Petris, y de la Baja, Pino Pisicchio.

Este sábado está previsto que el presidente reciba a los representantes de todos los partidos políticos, a excepción del Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Beppe Grillo, que tras una votación ha anunciado que no acudirá al Quirinale por considerar la crisis política "extraparlamentaria". La jornada de Napolitano comenzará a las 10.00 horas, cuando se reúna con el representante del Partido Popular del Tirol del Sur (SVP) y finalizará en torno a las 19.15 horas, cuando recibirá a la delegación del Partido Democrático, según ha informado el diario italiano 'La Repubblica'.

Napolitano se reunirá con un total de 15 delegaciones, entre las que se incluyen el Nuevo Centroderecha del vice primer ministro, Angelino Alfano, Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi y la Liga Norte, que en un principio había mostrado reticencias en acudir a la consulta.

Pese a estas consultas, todo apunta que Renzi será nombrado primer ministro. De hecho, el alcalde de Florencia se ha despedido a todas luces de su cargo durante su discurso en la recepción de matrimonios que llevan 50 años casados con motivo del día de San Valentín. "Me gustaría pediros desde lo más profundo del corazón que regaléis al alcalde, sea cual sea su nombre, el mismo cariño y el mismo sentido crítico que me habéis reservado en estos años", ha afirmado Renzi, que también ha asegurado que "el día más bonito" no se ha vivido todavía.