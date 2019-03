Un libro revela que las infidelidades de Clinton fueron utilizadas por Israel para chantajear al expresidente

En unos días se publica un nuevo libro sobre Bill Clinton que promete polémica. En él, se revela, no solo que Monica Lewinsky no fue su única conquista, sino que varios países tuvieron acceso a sus conversaciones "subidas de tono". Según el periodista que lo firma, algunos, como Israel, las utilizaron para chantajearle. Tuvo que intervenir la CIA para que el entonces presidente nortemericano no cediera a las presiones.