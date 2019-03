El levantamiento de las sanciones a Irán podría abaratar el precio del barril de petróleo hasta los 25 dólares

Un Irán sin sanciones internacionales y libre para recibir inversiones extrajeras constituiría una "apetitosa" oportunidad de negocio para Occidente con su amplio mercado interno, uno de los mayores de Oriente Medio, su enorme riqueza energética y sus grandes perspectivas de crecimiento.

Irán tiene el 10% de las reservas probadas de petróleo del planeta y casi un 20% de las reservas de gas natural, una enorme cantidad de recursos que, sin embargo, no se pueden explotar eficazmente debido a la enorme falta de inversión en infraestructuras.

Atraer el capital necesario para financiar la recuperación de esta industria, que diversas fuentes calculan entre 50.000 y 100.000 millones de dólares, será una de las prioridades de un Gobierno libre de sanciones.

Rusia, sin embargo, pronosticó que el precio del barril de petróleo se mantendrá este año en torno a los 50 dólares pese al posible retorno del crudo iraní al mercado. "Yo aquí no veo riesgos adicionales. No digo que no los haya, ya que siempre los hay. Pero considero que el mercado ya tuvo en cuenta la certeza de dicho acuerdo", dijo Arkadi Dvorkovich, viceprimer ministro ruso, a medios locales.

Empresarios y expertos comerciales afincados ven a Irán como un país "muy apetitoso" sobre todo para Occidente, las posibilidades de un acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias del Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) que eliminara las trabas que asfixian la economía iraní y abriera su mercado.

Otros técnicos extranjeros coinciden, con mayor o menor entusiasmo, con esta apreciación, al señalar la "barbaridad" de mercado que hay por explotar en Irán, eso sí, sin dejar de subrayar la necesidad previa de que haya un acuerdo entre las dos partes que incluya el levantamiento de las sanciones.