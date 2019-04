Ledezma, sobre su fuga: "Un guardia nacional me guiñó un ojo me dijo 'continúe'; ahí comenzaron 13 pasos que parecieron 13 kilómetros"

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que llegó a España este sábado tras huir de su arresto domiciliario, explica en Espejo Público cómo fue su huida.

Ledezma matiza que se trató de una liberación y no de una fuga porque "los secuestrados se liberan y yo estuve secuestrado más de mil días por la tiranía de Nicolás Maduro", señala.

El opositor venezolano explica que para lograr escapar, hubo detrás todo un equipo que le ayudó a recorrer más de mil kilómetros y atravesar el puente que divide Venezuela y Colombia. "Cuando vi a la persona que estaba en el puesto colombiano con la bandera de Venezuela sabía que era la señal de que estaba libre", cuenta.

Antonio Ledezma no pudo hablar de este plan de fuga con nadie, ni siquiera con su familia, pues los hubiera puesto en peligro, pero explica que "fue la condición que puso el equipo que colaboró". "No fue fácil", subraya Ledezma, que asegura que la comunicación con su mujer es muy estrecha, pero "no se lo podía decir". "Mi angustia era que me atraparan y que se enterara de que me habían atrapado", asegura.

En su camino a Colombia, Antonio Ledezma tuvo que atravesar 29 puntos de control activos, pero hubo entre diez y doce más en los que los funcionarios estaban distraídos. "El riesgo era parte del plan, había un 60-70% de posibilidades de que no saliera bien", cuenta.

El opositor venezolano cuenta que cuando logró cruzar el puente gritó 'aleluya' porque antes de pisar tierra colombiana, pese a que trató de que nadie le reconociera, hubo una mujer entre la muchedumbre que gritó su nombre, pero en ese momento "un guardia nacional me vio, me guiñó un ojo y me dijo 'continúe' y ahí comenzaron los 13 pasos que parecieron 13 kilómetros hasta Colombia".

"Los militares saben que este es un régimen que está desgarrando Venezuela"

Antonio Ledezma explica que hubo militares de alto rango que garantizaron que en dos puestos de control pudiera pasar. "Los militares no son extraterrestres y no es que estén con la oposición", explica, pero "están convencidos de que este es un régimen que está desgarrando Venezuela".

El exalcalde metropolitano de Caracas, que ha conseguido su liberación hace cuestión de días, una liberación larga y planificada porque se trataba de una "operación de alto riesgo" cuenta que en esa fuga "no estaba en juego únicamente mi vida, sino la moral de una ciudadanía que necesita avivar su fe, su esperanza", porque para Ledezma, lo peor que le puede pasar a un pueblo que lucha contra "un Gobierno tiránico como el de nuestro país", además de perder la libertad "es perder el desánimo y a eso juega Nicolás Maduro".

Respecto a las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que asegura que Antonio Ledezma ha venido a España a "vivir la gran vida", el opositor venezolano le responde brindando con "un poquito de agua para que te alivies lo que te está ardiendo".

Además Ledezma asegura que no va a "responder en esos términos por respeto" porque "yo no vengo a descalificar a nadie, simplemente vengo a hablar en nombre de los venezolanos, de la libertad, de la justicia y que hagamos un esfuerzo para lavar esta bandera, lavar el gentilicio que ha manchado gente así", asegura.

"Vengo a hablar en nombre de los venezolanos, de la libertad, de la justicia"

Preguntado sobre el arresto domiciliario al que ha sido sometido durante meses, Ledezma explica que cada día tenía que hacerse una fotografía con un periódico para corroborar que permanecía en el edificio y que a raíz de eso comenzó a mantener una relación respetuosa con los funcionarios que se convirtió en "una relación humana".

"No me atrapó el síndrome de Estocolmo", matiza el opositor. "Fue una estrategia para saber a qué horas estaban distraídos y en qué tiempo podíamos evacuar el edificio sin que pudieran percatarse, aunque siempre hay riesgo", explica.

Preguntado sobre su encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Ledezma explica que Rajoy le trasladó la necesidad de una "Venezuela unida" porque "la fuerza de nuestro país, que quiere librarse de esta tiranía se basa en la unidad y si no logramos compactar una unidad auténtica vamos a tener problemas", asegura.

El opositor cuenta que esta liberación sirve para demostrar que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad porque "llevamos 20 años con un Gobierno que no podemos echar".