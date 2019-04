Trump: "No me gusta tuitear pero es la única forma que tengo de expresarme"

Va camino de convertirse en el presidente más polémico de Estados Unidos, incluso antes de tomar posesión. Y las redes sociales están siendo sus mejores o peores aliadas. Sólo en Twitter le siguen 20 millones de personas. Aunque Donald Trump no tiene interés más que por un puñado de elegidos, exactamente por 42.

La lista es corta: su familia al completo -mujer, hijos y sobrinos incluidos-, su equipo político, sus empresas y un solo un medio de comunicación, la cadena Fox. La única que le merece respeto y la misma en la que ha contado que que no le gusta tuitear. "Tengo otras cosas que podría estar haciendo, pero la prensa me trata de forma deshonesta, muy deshonesta, y es la única forma que tengo de expresarme y corregirles", aseguraba en la entrevista.

El magnate escribe una media de 13 tuits al día, por lo que ya van 34.000 desde que abrió su cuenta en 2009. Aunque el botón de me gusta no lo ha utilizado demasiado, solo 46 veces. Destacan las fotografías familiares de su hija Ivanka, la que dicen es su ojito derecho. Lo que no está claro es si su 'tuitermanía' continuará cuando sea presidente: "Creo que voy a utilizarlo menos, pero no sé...".