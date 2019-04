La tía de Ignacio Echeverría cuenta que a la madre del joven "todavía le quedaba esperanza aunque les dijeron que no estaba entre los heridos"

La tía política del español fallecido en el doble atentado de Londres, Isabel Durán, ha explicado el sufrimiento por el que está pasando la familia de Ignacio Echeverría y señala que "es una tortura lo que están haciendo pasar".

Cuenta que habló con la madre de Ignacio, que estaba desconsolada y que le decía que no les dejaban ver a su hijo, algo que Durán califica de "incomprensible", y ha querido subrayar el trato que están ofreciendo las instituciones españolas, totalmente diferente al de las británicas.

Durán explica que el Gobierno español y la Embajada de España en Reino Unido han arropado a la familia del fallecido.

En cuanto al protocolo británico, por el cual no se pudo confirmar la muerte de Echevarría hasta este miércoles, Durán considera que es "un cuento chino" y denuncia que "se está tratando igual de cruelmente a todas las víctimas".

La periodista y tía política de Echeverría cree que "no es concebible que desde el sábado estén llamando y visitando hospitales descorazonados, recibiendo portazos" y se pregunta "cómo no ha habido psicólogos, apoyo a alguien que ha dado su vida, cómo no hay humanidad en el trato con las víctimas", pues los familiares también son víctimas de los atentados.

Explica también que la madre de Ignacio le dijo este miércoles, antes de conocer la trágica noticia, que "todavía le quedaba un poco de esperanza aunque les habían dicho que no estaba entre los heridos" y considera injusto que desde este lunes se supiera extraoficialmente que el joven había fallecido y no se confirmara hasta este miércoles.