La reacción de dos musulmanes extremistas al ver una ejecución: "A ese tipo le sale espuma por la boca, y yo aquí comiendo"

Abu Haleema y Mohammed Shamsuddin, dos musulmanes extremistas y predicadores en Londres, ven en vídeo una ejecución mientras comen. Una de las imágenes es de gente dentro de una jaula que muere ahogada. Haleema se muestra a favor de esos vídeos: "Es bastante disuasorio, si un espía sabe que va a morir así, no va a querer hacerlo". Shansuddin se lo toma más a risa.

No obstante, ambos dicen que es "espantoso", "una manera horrible de morir". El periodista les pregunta qué reacción tendrían si fuera él el ejecutado por Daesh. Haleema dice que no le gustaría y que no cree que fuera capaz de verlo. Shamsuddin es más directo: "Yo te diría por qué no te hiciste musulmán, porque ahora arderás en las llamas del infierno".

Londres es una metrópolis con 8,6 millones de habitantes, de los que el 12,4% son musulmanes, según el Muslim Council of Britain. A nivel nacional, en 2011 vivían 2,7 millones de musulmanes en Inglaterra y Gales, frente a los 1,5 millones de 2001.

Dentro de esta gran población están los musulmanes extremistas, como Mohammed o Abu. En las imágenes captadas en el reportaje, Mohammed acude a las puertas de mezquitas a emitir opiniones favorables a Daesh junto a más extremistas con los que condenan al gobierno británico: "Mis queridos hermanos musulmanes, estamos en guerra". Sin embargo, la mayoría de musulmanes que salen de la mezquita no le apoyan, todo lo contrario, se encaran con él.

En otras imágenes, Mohammed reza en Regents Park junto a más extremistas, entre ellos destaca Khuram Shazad Butt, uno de los terroristas del atentado en Borough Market y el Puente de Londres y en el que murieron ocho personas.