Emma Morano, la persona más longeva del mundo, celebra su 117 cumpleaños

En Verbania, Italia, han celebrado el cumpleaños de la persona más longeva del mundo, según los registros. Emma Morano ha cumplido 117 años, lo que le convierte en la única persona con vida del siglo XIX.

Esta centenaria ha vivido dos guerras mundiales y ha sido testigo de los últimos 90 gobiernos de Italia. Ella atribuye su longeva vida al carácter independiente, a la siesta diaria y a sus hábitos alimenticios.

Emma revela que come tres huevos al día (2 crudos y 1 cocido), pasta fresca, leche con galletas y una copa de brandy casero. No come verduras a pesar de las recomendaciones.

Los Récords Guinness confirmó que es la persona más vieja del mundo, el 16 de mayo de este año, cuando tenía 116 años y 169 días de edad.