De Blancanieves a Wonder Woman: la ONU avisa en el Día Internacional de la Mujer de que no hay igualdad en ningún país

En Informe de la ONU señala que ha habido avances pero muy tímidos en estos últimos 25 años. Naciones Unidas alerta de que ningún país ha logrado la igualdad entre géneros. 1 mujer de cada 3 mujeres ha sufrido o sufre violencia física o sexual. Ellas siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de los cuidados no remunerados y están infrarrepresentadas en política y altos cargos.

Mujeres parlamentos | ONU

En 19 países la mujer tiene que obedecer por ley a sus esposos

De la mujer Blancanieves a Wonder Woman hay un camino replete de obstáculos para lograr la igualdad. De hecho en pleno siglo XXI, 3.000 millones de mujeres y niñas viven en territorios donde la violación dentro del matrimonio todavía no es delito. En 19 países la mujer tiene que obedecer por ley a sus esposos y en 1 de cada 5, las niñas no pueden heredar como sus hermanos.

Ese es el mundo en el que vivímos y aunque hay pequeños avances, la realidad es tan cruda como las cifras. Según UNICEF, 1 de cada 20 adolescentes ha sufrido una violación, muchas de ellas en su entorno familiar. Las niñas también sufren un enorme riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. 970.000 adolescentes de 10 a 19 años sufren VIH.

12 millones de niñas son obligadas cada año a casarse

Las feministas piden que las políticas públicas no queden en papel mojado. “Las leyes hay que aplicarlas o en las calles nos seguirán acosando”, mantienen en cada manifestación.

Además las féminas, hoy, corren un enorme riesgo de sufrir violencia no solo en la calle, el colegio o su casa, también online. De hecho, el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte entre las adolescentes.

Las mujeres emplean el triple de tiempo y energía que los hombres en las tareas domésticas

Pero hay más datos: Cada año, 12 millones de niñas se casan, 4 millones corren el riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina.

Rabi lucha desde hace años por la autonomía económica de las mujeres en África. Asegura que lo fundamental es la educación.

Pero el informe no solo habla de malos tratos. Los abusos provocan que las mujeres empleen el triple de tiempo y energía que los hombres en las tareas domésticas. Haifa es directora de cine en un país, Arabia Saudí, donde el cine estuvo prohibido hasta 2018. En Arabia Saudí, nos cuenta, las cosas han cambiado. Por ahora no afectan a la política pero si al ocio y a las mujeres.

La mayoría de los abusos se producen por la percepción de sexo débil que tienen los hombres. Los expertos aseguran que si mujeres y hombres tuvieran los mismos derechos la economía mundial crecería y eso ayudaría a que muchos conflictos sociales se redujeran. Pero además seríamos más felices.