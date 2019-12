La mítica canción navideña de Mariah Carey también sirve para hacer memes

Pensar en la Navidad significa que comience a sonar en nuestras cabezas la mítica canción de Mariah Carey 'All I want for Christmas is you'. Sin embargo, ya hay muchos a los que se le empieza a atragantar. Es, por ello, que muchos han agudizado el ingenio para deleitarnos con memes desternillantes.

El mejor ejemplo es este tuit que nos ha demostrado que esta mítica canción de Navidad se acopla a la perfección a cualquier ritmo desde el heavy metal hasta jotas aragonesas.

Seguro que Mariah Carey jamás se imaginó que su canción navideña diese tantas vueltas.