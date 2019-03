Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López ha concedido en exclusiva a Espejo Público la primera entrevista tras la salida de prisión de su hijo.

Antonieta Mendoza ha relatado como sufría al saber las torturas que recibía su hijo en la cárcel "en estos tres años sabíamos las sobre las torturas". "Denuncien, denuncien me están torturando", le decía su hijo. Sus nietos "estuvieron tres años visitando a su padre a una cárcel", recuerda de manera melancólica.

"Leopoldo sigue preso" y que "tendría que estar en total libertad"

El día en que salió de la cárcel Leopoldo, su madre recibió una llamada, "cuatro de la mañana me llama Leopoldo y me dijo: Mamá estoy en casa." No sabes la emoción la emoción, la tranquilidad que sentí y la paz espiritual. Sentí qeu mi hijo estaba seguro".

"Llegué a las siete de la mañana, y bueno, la abracé, no recuerdo que le dije, solo lo abrazaba", recuerda Antonieta.

Durante la entrevista, Antonieta ha querido recordar que "Leopoldo sigue preso" y que "tendría que estar en total libertad". "Leopoldo es inocente".

Considera que ahora solo hay que esperar a lo que pase el 16 de julio, "Vamos a ver como el gobierno entiende que va a hacer con los resultados del 16 de julio" "Lo ideal es que a partir de ahí empiece una negociación que pase por una transición y pasemos por una elecciones generales"

"Leopoldo López no piensa en la presidencia de Venezuela, está pensando en un cambio de régimen. Él no va a claudicar la lucha".

La periodista que la entrevistó

Amanda Sánchez es la periodista que entrevistó a la madre de Leopoldo López y ha agregado que "José Luis Rodriguez Zapatero ha sido criticado también por algunos dirigentes de la oposición venezolana pero tanto la madre de Leopoldo como su mujer Lilian Tintori, han agradecido públicamente las gestiones del ex presidente del Gobierno".

Antonieta Mendoza "Quiero hacer un énfasis en el papel de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar. González desde el primer momento llamó y se integró en la defensa de Leopoldo".

"Zapatero ha tenido muchos viajes viniendo de Venezuela y tuvo el privilegio de ver a Leopoldo, y sí, le agradezco su intervención".