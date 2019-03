La energética lucha de una niña a la que no dejan usar lenguaje neutral que arrasa en internet: "No son 'palabritas', son derechos"

Una pequeña argentina está arrasando en Instagram con el vídeo en el que le explica a su madre que en el colegio no le dejan utilizar lenguaje neutral: "La seño me dice del 'todes' que no existe y yo se lo explico, se lo explico y se lo explico y ella me dice que no existe".

"Por más que ella diga que no existe, yo se lo explico y lo sigo teniendo en mi vocabulario. Los, las y les trans no se sienten identificados con 'todos' y 'todas'. Hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos, algunas y algunes que ni se sienten ni hombres ni mujeres", explica la menor, y añade que "los, las y les trans reclaman eso".

"Nosotras, nosotros y nosotres respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y elles", continúa en un discurso lleno de energía.

"¿Te pasó con una señorita o te pasó con varias?", le pregunta su madre. "Con todas", responde ella, que explica que una le dijo que se fuera a la dirección, pero ella no fue.

"¿Y qué te dicen tus compañeritos?", vuelve a preguntar su madre. "Un compañero, cuando hablo con lenguaje de género me dice que pare. 'Basta con esas palabritas'. Y yo le digo que no son palabritas, son derechos", le responde.

"Yo no soy abogada, pero no necesariamente tienes que ser abogada para defender derechos", zanja la pequeña.