Kennedy Jr se fotografía con Milei y su famosa motosierra

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Kennedy Jr., se ha reunido con el presidente argentino JavierMilei en la Casa Rosada. Durante la reunión que duró una hora, ambos se tomaron varias fotos con una motosierra en la que se leía la inscripción 'Las Fuerzas del Cielo'. El objetivo de esta reunión era fortalecer la "asociación estratégica" entre los dos países en materia sanitaria "ante los desafíos globales".

"El secretario Kennedy se reunió hoy con el presidente Javier Milei. La Argentina y los EEUU fortalecen su asociación estratégica ante los desafíos globales", ha expresado la Embajada en sus redes sociales junto a una imagen de la reunión.

El enviado de Donald Trump llegó a la sede de Gobierno argentino bajo un gran operativo de seguridad, y permaneció en el interior cerca de una hora y media. En el encuentro también participaron el ministro de Salud argentino, Mario Lugones; la encargada de negocios de Estados Unidos en Argentina, Abigail Dressel; y la consejera principal del secretario estadounidense, Stefanie Nicole Spear.

El funcionario estadounidense, que concluye este martes una visita de dos días a Argentina, fue recibido el lunes por el ministro de Salud del país sudamericano, quien contó en sus redes sociales que entre ambos definieron una "agenda de trabajo en común".

Una vez concluida la reunión, Lugones informó en un comunicado de una "serie de medidas que reafirman el rumbo sanitario adoptado" por el Gobierno de Milei y que incluyen la reafirmación de su decisión -anunciada en febrero pasado- de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo al que pertenece desde su creación en 1948.

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", dijo el Ministerio argentino.

Por su parte, el Gobierno de Milei sostuvo que, "frente a esto, urge que la comunidad internacional repiense el sentido de los organismos supranacionales".

En febrero, Milei anunció su intención de abandonar la OMS dos semanas después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva para retirar a su país del organismo.

