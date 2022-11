Una jueza colombiana queda suspendida tras aparecer casi desnuda y fumando durante una audiencia virtual

La Comisión de Disciplina Judicial de Colombia ha determinando suspender a una jueza tras presentarse a un juicio, que se llevaba a cabo de forma telemática, semidesnuda y fumando. En un comunicado el organismo ha detallado que la suspensión a la magistrada Heidy Vivian Polanía Franco será de 3 meses.

"Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que una juez de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria tanto por su propia investidura pública como respeto a las personas que intervinieron en la audiencia", ha señalado la Comisión al respecto.

En un vídeo difundido en redes sociales del momento se observa cómo varias personas que estaban conectadas a la sesión le advierten a la funcionaria especializada en derecho constitucional lo que está ocurriendo. "Señora juez, tiene usted la cámara prendida", le comunican.

A pesar de que la mujer la apaga inmediatamente, las imágenes han corrido como la pólvora.

Tras el revuelo causado dentro y fuera del país la funcionaria se ha defendido y ha asegurado que desde que llegó a Cúcuta, ciudad colombiana situada en la frontera con Venezuela, no ha parado de recibir críticas por su apariencia física y su vestimenta, tal y como recoge la revista 'Semana'.

"Obtuve unos cambios en mi cuerpo que además son disciplina y me enamoré del CrossFit. Obviamente, uno cambia, me ponía vestidos, fue más la molestia. Lo intenté, de verdad comprándome vestidos acordes a lo que la gente quería en palacio. ¡Ay, no resistí! Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos, y se me enredaban los vestidos en la silla", ha reconocido.