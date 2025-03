El juez pide al gobierno de Trump conservar los mensajes del polémico chat en Signal

No es la primera vez que el juez federal James Boasberg planta cara a Trump. Ya intentó bloquear los planes del presidente de deportación de migrantes a la megacárcel de El Salvador, hasta allí ha enviado más de 200 venezolanos.

Ahora, este juez investiga la filtración de los mensajes sensibles de un chat entre miembros de la seguridad nacional en el que se intercambiaban planes de guerra de Estados Unidos. James Boasberg ha emitido una orden, para que el gobierno de Trump conserve dichos mensajes. Concretamente, los enviados entre el día 11 y el día 15 de marzo, fecha en la que se lanzó el bombardeo en Yemen.

Los funcionarios integrantes de seguridad nacional de Estados Unidos agregaron a este chat grupal de Signal a un periodista. En el chat se discutía un ataque militar contra los hutíes en Yemen. Este hecho le hizo posible conocer el plan de ataque aéreo dos horas antes de la operación estadounidense.

Esta filtración ha provocado toda una tormenta política en Estados Unidos. El representante estadounidense Raja Krishnamoorthi, demócrata de Ilinois defiende que "se trata de un sistema de armas, así como de la secuencia de ataques y detalles de las operaciones. Por lo tanto, creo que, aprovechando lo que han dicho otros miembros, utilizando el manual del Departamento de Defensa y la orden ejecutiva vigente hoy con la administración Trump, este mensaje de texto es claramente información clasificada".

El bando de los demócratas exige responsabilidades, "Creo que es por la increíble gracia de Dios que no estamos de luto por los pilotos muertos en este momento", defiende el representante estadounidense Jim Himes, demócrata de Connecticut. Los senadores republicanos también piden por carta una investigación al Comité de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el representante demócrata de Colorado, Jason Crow dice: "Me resulta absolutamente indignante que funcionarios de la administración comparezcan hoy ante nosotros con impunidad. No hay excusas para aceptar la responsabilidad, pero enviamos a nuestros hombres y mujeres a realizar acciones increíblemente difíciles y peligrosas en nuestro nombre. Y, sin embargo, nadie está dispuesto a acusarnos de algo incorrecto. Fue una violación de seguridad y no lo volveremos a hacer".

Postura del Gobierno de Trump

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, niega haber enviado mensajes de texto con planes de guerra e información reservada "nadie envía planes de guerra por mensaje de texto. No hay unidades, ni ubicaciones, ni rutas, ni rutas de vuelo, ni fuentes, ni métodos, ni información clasificada", pero en los mensajes que se han filtrado sí aparecen la hora de los ataques o incluso los aviones que intervendrán en la operación. Todo ello en un tono muy desenfadado, en ellos se puede ver que usan incluso emoticonos.

Donald Trump, por su parte, le resta importancia al asunto, aunque señala al consejero de Seguridad, "Él se atribuyó la responsabilidad. Imagino que no tuvo nada que ver con nadie más. Fue Mike, supongo. No lo sé". Además añade "quiero averiguar si hay algún error o si Signal no funciona. Puede que Signal no sea muy bueno. Es una empresa y quizá no sea muy buena. Creo que es mejor saberlo ahora".

Mientras, Hillary Clinton en unas declaraciones sobre Donald Trump destaca "La hipocresía es asombrosa, pero peor aún, la arrogancia y la incompetencia ponen en peligro las vidas de nuestros hombres y mujeres militares" su asombrosa hipocresía y arrogancia".

