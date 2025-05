Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, sobre la ausencia de un alto el fuego en Ucrania: "La Unión Europea debería proceder a las sanciones"

Este lunes amanecía con la noticia de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunciaba su disposición para reunirse el próximo jueves en Estambul cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lo que supondría el esfuerzo diplomático más significativo para poner fin a la guerra de Ucrania. En Antena 3 Noticias, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha analizado la situación.

Sobre ese encuentro, señala que "me parece que probablemente no lo veamos porque Putin no asista. Putin desprecia a Zelenski y, por lo tanto, reunirse con él dañaría su imagen pública en Rusia. No lo reconoce ni siquiera como un presidente legítimo", apunta. Además, resalta que "yo creo que toda la propuesta de Putin no es más que un intento más de ganar tiempo engañando a Donald Trump que es el que realmente está detrás de las posibles amenazas de mayores sanciones y para tratar sencillamente de presentar ante los ojos de Donald Trump que también es un hombre que no aprecia a Zelenski, presentar a Ucrania como la culpable de que no haya ningún acuerdo de paz. Es un acuerdo que mientras Rusia no se atenga a negociar de verdad es imposible", remarca.

"Putin no tiene ninguna intención de negociar"

"El problema es que Putin no tiene ninguna intención de negociar", ha resaltado Juan Rodríguez Garat. "Él propone como medida para dilatar estas sanciones que le han amenazado es si no acepta esta tregua de 30 días, él propone iniciar las negociaciones tal como las dejó en Estambul en las primeras semanas de la invasión, que no eran unas negociaciones, eran 'o tomas mis condiciones o la conseguirán mis ejércitos', lo que se llama en términos militares una rendición incondicional. Evidentemente ahora hay una situación peor que entonces, no va a rebajar sus condiciones, al contrario, las ha ampliado porque exige dos regiones más de Ucrania, por tanto el sabe que esas negociaciones no conducen a ningún lado más que quizá poner otra vez de su parte a Donald Trump".

"La Unión Europea debería proceder a las sanciones"

"Es curioso que cuando su propia gente acepta o entiende perfectamente de qué se trata este movimiento ruso, Trump prefiere fingir. Yo creo que entre otras cosas tiene dos factores para hacerlo, una es la propia simpatía que siente por Putin, mientras que siente antipatía por Zelenski desde que en su anterior mandato se negó a perseguir al hijo de Biden, y la otra razón es que no quiere ver como fracasadas sus iniciativas ante su propio pueblo norteamericano, por lo tanto, finge creer que Putin todavía desea la paz, pero en este momento ya es la única persona que la cree y la Unión Europea debería proceder a las sanciones, tal como amenaza, si hoy no hay tregua, debería aumentar las sanciones sobre Rusia y espero que eso sea lo que haga".

En cuanto a la duración del conflicto, que hace unos días aseguró podría llegar a durar hasta 10 años, explica que "por el momento, no se ve una salida militar, no se ve una salida negociada y el único que de verdad podría imponer la paz no es es Donald Trump que realmente no tiene herramientas para presionar a Putin, sino Xi JinPin, y parece cada vez más alineado con Putin, no es que este participando en la guerra, pero no parece dispuesto a echar una mano al mundo para que esta guerra termine".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com