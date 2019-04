Un joven resulta herido de gravedad tras saltar y perder el control de su parapente en el icónico morro de Río de Janeiro

La víctima fue identificada simplemente como Leonardo e ingresó en un hospital de la zona en estado "grave", aunque con una perspectiva "estable".



Un vídeo divulgado en las redes sociales y filmado por el usuario Lorran Pablo muestra el momento en el que la víctima se lanza desde el cerro, a una altura superior a los 500 metros sobre el nivel del mar.



A los pocos segundos, Leonardo pierde el control de su 'speedfly', un equipamiento parecido al parapente, pero más pequeño y con el que se alcanzan altas velocidades, y se aprecia como se precipita al vacío.



El suceso se produjo sobre las 14.20 hora local y el sujeto no fue localizado por los bomberos hasta unas cuatro horas después para ser finalmente rescatado y llevado al hospital, de acuerdo con la información de los bomberos.



Según el Club de Vuelo Libre de Sao Conrado, que ofrece distintas actividades con ala delta y parapente desde "Pedra Bonita", la víctima no usó, según el diario O Globo, las rampas de salto de la institución e utilizó su propio equipamiento.



El morro 'Pedra Bonita' es un punto turístico de la capital fluminense destinado principalmente para deportes de aventura y se encuentra en el sector más pequeño del Parque Nacional da Tijuca, la reserva ambiental en la que también está el cerro del Corcovado y que pertenece al Gobierno federal de Brasil.



El paseo en parapente brinda una vista panorámica de Sao Conrado, un barrio noble de la zona sur de Río de Janeiro, y de la costa, para aterrizar después de alrededor de 20 minutos en la playa do Pepino.