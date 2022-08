Una joven renuncia a una herencia millonaria: "No es que no quiera ser rica, es que no quiere ser tan rica"

Una joven renuncia a casi la totalidad de una herencia porque asegura que "no lo necesita". Marlene Engelhorn, de 29 años, es estudiante de Lengua y Literatura alemana en Viena, pero también, es descendiente de los fundadores de la compañía BASF, la compañía química más grande del mundo, que el año pasado tuvo unos ingresos superiores a 78.000 millones de dólares.

La joven se hizo conocida hace unos días por rechazar el 90% de su herencia, aunque lo que más sorprendió fue el motivo que le llevó a tomar esta decisión. Su abuela, llamada Traudl Engelhorn-Vechiatto, se encuentra en el puesto número 687 de las personas más ricas del mundo, según Forbes, y tenía pensado que su nieta heredara el dinero conseguido con la empresa química. Sin embargo, Engelhorn renunció a más de 4.000 millones de dólares alegando que "no es que no quiera ser rica, es que no quiere ser tan rica".

Los ideales de la joven son muy diferentes a los de su familia. Encabeza movimientos con importante conciencia de clase, defiende una mayor redistribución de la riqueza y cree que las personas que ganen más dinero, deben pagar mayores impuestos, abogando así por una justicia fiscal. De hecho, junto a 49 herederos de multimillonarios, fundó la iniciativa 'Taxmenow', que fomenta la idea de que debe ser el Estado el que asuma el grueso de las fortunas y el que se encargue de gestionarlas. "Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida", reconoce.

La joven alega que "no podría ser feliz" con tanto dinero

Marlene es consciente de su posición privilegiada y sabe que gracias a haber nacido su familia, tuvo unas facilidades a las que pocos pueden acceder. Sin embargo, considera que todo tiene un límite y que nadie debería amasar esas cantidades ingentes de dinero mientras exista una desigualdad tan latente en la sociedad.

La joven defiende que no necesita tanto dinero y que "no podría ser feliz" porque no sabría qué hacer con él y porque considera que tanto dinero conlleva tensiones, problemas y malos entendidos. "No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia", defiende.