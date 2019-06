Una joven se queda dormida y se despierta encerrada en un avión de Air Canada

lAir Canada ha abierto una investigación para conocer las razones por las que una pasajera quedó encerrada en el interior de un avión durante horas, tras aterrizar en Toronto. La pasajera lo ha calificado de "pesadilla" y asegura que, desde entonces, ha estado sufriendo ataques de ansiedad y terrores nocturnos.

Tiffani Adams cuenta que había ido sola en un vuelo desde la ciudad de Quebec a Toronto el 9 de junio. Se quedó dormida a mitad del viaje de 90 minutos y asegura que cuando se despertó todavía tenía el cinturón abrochado y era alrededor de la medianoche, horas después de que el avión aterrizara en el aeropuerto de Pearson. Estaba en "completa oscuridad" y "con mucho frío".

Según publica la CBS, la joven dice que no podía cargar su teléfono o usar la radio del avión para pedir ayuda porque no había energía en el avión. Encontró una linterna en la cabina y trató de enviar señales de socorro por las ventanas.

Después de lograr desbloquear una puerta, dice que buscó una cuerda para intentar bajar por "una caída de 12-15 metros". El conductor de un carrito de equipaje vio cómo sus piernas "colgaban" del avión y la ayudó a saltar con seguridad.

Los representantes de Air Canada ofrecieron a joven "una limusina y un hotel", se disculparon y le han asegurado que van a investigar lo ocurrido. "No he dormido mucho por los terrores nocturnos recurrentes y me despierto ansiosa y temo que estar solo encerrada en un lugar oscuro", reconoce.