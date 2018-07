Una joven publica un vídeo burlándose de haber atropellado mortalmente a un perro: "Fue su culpa porque no corrió por su vida"

"Me siento como una criminal, cri-cri criminal, como una asesina que hizo algo malo y luego salió corriendo" lejos de ser un mensaje de arrepentimiento se trata de la burla de mal gusto de una reportera mexicana que confiesa en una publicación en directo en redes sociales que acaba de atropellar mortalmente a un perro. Además, entre risas asegura que "no fue mi culpa, bueno sí fue mi culpa, pero es que fue culpa del perro porque no corrió por su vida".

Eliza Valles asegura a través de un vídeo de Facebook que recoge entre otros la asociación mexicana 'la cuarta transformación' que el pasado 12 de julio mató con el coche a un perro y justifica no haber parado después "porque ni siquiera quise ver las llantas de mi coche para no ver la sangre del perrito y porque llevaba prisa".

Su desfachatez va más allá y se atreve a enviar un mensaje a los "perro lovers". "Van a decir todos los 'perro lovers' que soy una mala persona, que no merezco vivir, que me linchen...quiero decirle a todas esas personas que me sentí muy mal" dice entre carcajadas para añadir: "hago una invitación a toda la sociedad a que tengamos cuidado".

Valles no solo no muestra arrepentimiento sino que justifica que "alcancé a frenar un poquito, pero cuando ya frené era muy tarde" y dice sobre el perro que "no corrió por su vida" de nuevo con tono de burla.

Eliza Valles también manda un mensaje al perrito: "No era mi intención, no soy mala con los animales, no me gusta limpiar la caca de perro, pero no los odio".

La indignación generada por este vídeo es tal que hasta se ha registrado una petición en change.org que pide que "Eliza Valles, conductora de multimedios y matadora de perros deje de ser figura pública".